Sognare che il partner ci tradisce: il significato nascosto

Hai sognato che il tuo partner ti stava tradendo? Secondo gli psicologi, sognare il tradimento del partner ha un significato preciso.

Il sogno è la rappresetazione di qualcosa che avviene a livello dell’inconscio. Ogni sogno nasconde un significato preciso. A volte sono di facile intuizione mentre altre volte capire il significato nascosto è molto difficile. Secondo il padre della psicoanilisi Sigmund Freud, sognare l’atto di fare l’amore significa provare un desiderio a livello genitale, spesso proibito. Il tradimento invece nasconderebbe un senso di colpa o insicurezza.

Perchè sogniamo il tradimento del partner?

Quando amiamo qualcuno e desideriamo che faccia parte della nostra vita per sempre, solitamente desideriamo che ne faccia parte in modo esclusivo, e che il rapporto a due evolva in nome dell’ amore e della lealtà. Questa esclusività non è solo fisica ma anche emotiva, questo è il motivo per il quale anche un rapporto platonico con un’altra persona non viene tollerato in amore.

Solo il pensiero di scoprire il tradimento della persona amata è devastante. A volte capita di sognare che il partner ci tradisca ed il sogno è talmente veritiero che ci svegliamo con le lacrime agli occhi e il cuore distrutto. Ancora sotto choc temiamo che questo sogno sia in qualche modo premonitore, nel senso che temiamo che abbia una connessione con la realtà e che lui ci stia tradendo per davvero.

Se è capitato anche a te sai bene che al risveglio il dubbio prende possesso della tua mente e che la sensazione è davvero fastidiosa. Secondo gli psicologi, questo tipo di sogno nasconde un significato che non dovresti mai ignorare.

Quello che sogniamo è sempre frutto del nostro subconscio ovvero il risultato delle informazioni che immagazziniamo. Quando desideriamo ricevere una risposta riguardo un particolare evento, manifestiamo questa domanda attraverso i sogni.

Questo è il caso del sogno d’infedeltà. Con molta probabilità stiamo vivendo un periodo di incertezza riguardo ai sentimenti nostri o del partner, sognare un tradimento indica mancanza di trasparenza nel rapporto di coppia o frequenti incomprensioni o perfino paura di essere abbandonati.

Quando sogniamo di essere noi a tradire il partner probabilmente esprimiamo impulsi sessuali repressi o insoddisfazione generale.

Secondo Catherine Blanc, sessuologa e psicoanalista, i sogni sono la rappresentazione delle nostre paure e ansie. Questo è quanto concorda anche l’autore del libro “New Dictionary of Dreams”, Tristan-Frédéric, che si sofferma sulla dualità di questo tipo di sogno.

Sognare il tradimento del partner potrebbe significare due cose:

potrebbe indicare incertezza nel senso che dubitiamo di noi stessi oppure dubitiamo dell’amore che il partner prova per noi e quindi del posto che occupiamo nel suo cuore.

oppure e quindi del posto che occupiamo nel suo cuore. D’altra parte, sognare un tradimento può significare che abbiamo dei dubbi sull’amore che noi proviamo per il partner, e che il partner non riesce a vederci per come siamo realmente. Il sogno in questo caso svelerebbe un inganno da parte nostra.

e che il partner non riesce a vederci per come siamo realmente. Il sogno in questo caso svelerebbe un inganno da parte nostra. Infine sognare un tradimento potrebbe rivelare il desiderio inconscio di essere ingannati. Se per esempio siamo cresciuti ascoltando storie di amori infedeli e ci siamo convinti che tutti gli uomini siano propensi ad essere infedeli, sperimentano questa paura nei sogni.

Questo tipo di paura deve far riflettere perchè potrebbe tradursi nella vita reale in una gelosia patologica e grande possessione del partner.

Quando si fanno sogni di questo tipo bisognerebbe riflettere e identificare l’origine di questa paura per evitare che possa scatenarsi una gelosia patologica distruttiva.