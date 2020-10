Rosalinda Celentano, a Ballando con le stelle 2020, si lascia andare ad un toccante ricordo di mamma Claudia Mori.

Rosalinda Celentano ha accettato d’indossare i tacchi come aveva richiesto nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle 2020 Carolyn Smith. “Io uscirò da questo programma con i tacchi a spillo, tutta scosciata, i capelli lunghi e due bocce così”, ironizza Rosalinda in sala prove insieme all’insegnante Tinna Hoffmann. Nel filmato prima dell’esibizione, poi, la Celentano parla di femminilità, ma anche della madre Claudia Mori.

Rosalinda Celentano parla di mamma Claudia Mori a Ballando con le stelle 2020

Poi parla di femminilità lasciandosi andare ad un ricordo di mamma Claudia Mori. “La femminilità non sta sui tacchi. Quando guardo mamma, ma guardo prima come un’opera. Mi ricordo che quando ero piccolina la guardavo mettersi il rimmel ed io volevo essere il rimmel perchè è una cosa che è dentro l’occhio e ti porta in giro. Mi ricordo che stavo sul set e fissavo mamma. Io mi sento molto femminile e quando mi dicono che sembro un ragazzo, è una cosa brutta. Io ho i capelli lunghi dentro. Meno cose ho e meglio sto”, aggiunge Rosalinda che poi arriva sulla pista di Ballando insieme a Tinna Hoffamann incnatando il pubblico con un tango.

Dopo aver parlato del tumore che l’ha colpita e aver ricevuto i complimenti per come ha ballato, la giuria si è complimentata per la profondità dei suoi racconti e per la sua capacità di parlare di se stessa e della sua parte più fragile. “Oggi hai parlato per la prima volta della tua famiglia. Quanto senti il peso di un cognome così importante?”, ha chiesto Alberto Matano.

“Quando ero piccola, fino a 20 anni fa, sentivo la responsabilità solo per il cognome. Ad un certo punto, ho capito che l’unica responsabilità che avevo era verso Rosalinda”, ha risposto la Celentano che ha poi aggiunto di divertirsi molto a Ballando con le stelle 2020 e con la sua maestra Tinna Hoffamann con cui è nato davvero un rapporto speciale. Grandi applausi e complimenti, dunque, per Rosalinda che, per Selvaggia Lucarelli, sta portando qualcosa in più al programma con la sua profondità.