Rose rosse per Elisa Isoardi nel camerino di Ballando con le stelle 2020: lo scoop rivelato in diretta, ecco il mittente.

Rose rosse per Elisa Isoardi nel camerino di Ballando con le stelle 2020. La conduttrice ha ricevuto l’omaggio floreale prima dell’inizio della quarta puntata del programma di Milly Carlucci. Lo scoop è stato svelato in diretta dal maestro di Ballando, Simone Di Pasquale. Chi ha mandato, dunque, le rose rosse ad Elisa Isoardi? Sarà stato Raimondo Todaro o un corteggiatore misterioso?

Elisa Isoardi e le rose rosse a Ballando con le stelle 2020

Chi ha mandato le rose rosse ad Elisa Isoardi? Simone Di Pasquale, svelando lo scoop di Ballando con le stelle 2020 in diretta a ItaliaSì di Marco Liorni non ha aggiunto molti dettagli. “Ha ricevuto un mazzo di rose dietro le quinte”, ha detto il maestro di Lina Sastri. Gli ospiti e i telespettatori della trasmissione di Marco Liorni hanno subito cercato di capire chi sia stato l’autore dell’omaggio floreale senza, tuttavia, riuscirci.

Marco Liorni ha così trasmesso il filmato in cui Elisa Isoardi riceve le rose rosse e legge il bigliettino senza, tuttavia, sbilanciarsi. “Non ho capito da parte di chi sono”, ha commentato la conduttrice. Il pubblico ha immediatamente pensato a Raimondo Todaro con cui è nato un feeling speciale. Sarà stato, dunque, Raimondo ad omaggiare Elisa con delle bellissime rose rosse? Sarà il modo con cui Todaro ha voluto ringraziare la Isoardi per il sostegno che gli ha dato durante i giorni dell’operazione che l’hanno costretto a stare lontano dalla pista per diversi giorni?

Domande a cui, probabilmente, non ci saranno risposte. Il rapporto speciale che hanno Todaro ed Elisa, dunque, continua ad alimentare rumors e pettegolezzi. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, però, Elisa ha ribadito di essere single. “Sono single. E serena. Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti i costi. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa. Da un uomo mi aspetto onestà, verità, voglia di condivisione”, ha spiegato una bellissima e sensualissima Elisa a Gente.