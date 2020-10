L’astuzia tutta naturale per far brillare i tuoi pavimenti come uno specchio

Stai cercando un metodo ecologico per lucidare i tuoi pavimenti? Abbiamo la soluzione che fa al caso tuo.

Hai passato ore a pulire i tuoi pavimenti seguendo le nostre indicazioni, ed ora sono impeccabili, sporco e incrostazioni sono un lontano ricordo eppure profonda pulizia a volte non coincide con brillantezza. Vorresti che i tuoi pavimenti oltre ad essere puliti avessero anche una finitura lucida ma vorresti evitare di utilizzarre la cera perchè più volte i tuoi familiari si sono rotolati per terra a causa sua. Scopri cosa fare per avere pavimenti brillanti come specchi.

Il trucco geniale per pavimenti lucidi senza prodotti chimici

Il merito di questa trovata geniale va ad una donna semplice che ha sperimentato di tutto per tornare ad avere dei pavimenti lucidi e alla fine è riuscita a trovare una miscela diabolica totalmente naturale e dopo aver postato le foto del prima e del dopo del pavimento del suo bagno, il suo post è diventato virale. Cosa avrà utilizzato per ottenere pavimenti così lucidi? Scopriamolo insieme.

Carey Barling, è il nome di questa mamma ingeniosa ideatrice della formula naturale brillantante per pavimenti. OIl suo post è stato pubblicato sul gruppo Mums Who Clean su Facebook, dalla pubblicazione ha ottenuto un successo clamoroso poichè in molti per curiosità hanno condiviso il metodo e la loro successiva soddisfazione.

In poco tempo questo tutorial è diventato virale.

Carey si trasferì in una città nuova con la sua famiglia per esigenze lavorative. A fatica ha trovato una casa che soddisfacesse le sue aspettative. Poi ne ha trovata una che però necessitava di essere ripulita a fondo. Il pavimento del suo bagno era incredibilmente sporco, al punto che pensava fosse necessario sostituirlo. Aveva provato diversi prodotti ma il risultato era sempre pessimo. Alla fine ha usato un metodo naturale e le sue piastrelle sono diventate lucidissime oltre che pulite.

Per rendere lucide le sue piastrelle non ha usato una lucidatrice, ma soltanto una miscela diabolicamente efficace.

La mamma per pulire il pavimento avrebbe usato:

acqua calda

zucchero

sapone per i piatti

Questa è la soluzione che avrebbe strofinato sui pavimenti. Il pavimento tornò pulito in pochi minuti.

Dopo la pubblicazione del post gli internauti l’hanno lodata notevolmente e se si sono complimentati con lei.

L”esperta di pulizie estreme ha spiegato di aver usato una spazzola con manico invece dello straccio per pulire il pavimento. Inoltre non ha negato che senza olio di gomito e ginocchia sul pavimento l’opera non si sarebbe potuta compiere.

Dare la cera senza usare la cera

Se non doveste essere ancora soddisfatti della brillantezza di questo sistema, abbiamo individuato sul web un suggerimento che sembra essere molto efficace: un panetto di sapone di marsiglia.

Questo sapone è ideale per creare la finitura lucida, come quello della cera ma non inquina e non unge.

Per applicare questo metodo avrete bisogno di:

circa 3 l di acqua

sapone di marsiglia

alcol

Prendete un secchio, riempitelo con l’acqua poi prendete una sougna insaponatela col panetto di marsiglia e risciaquate nel secchio più volte finchè l’acqua non diventa biancastra. Poi aggiungete 1/4 di bicchiere di alcol.

Miscelate e passate questa miscela sul pavimento con un panno in microfibra bene strizzato.