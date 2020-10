Come sostituire la panna da cucina: scopri gli ingredienti alternativi

Come sostituire la panna in cucina? Ci sono alcuni ingredienti alternativi facilmente reperibili che potete utilizzare, scopriamoli.

La panna da cucina è un ingredienti a cui nessuno può rinunciare perchè vi permette di poter preparare diverse ricette dalla pasta panna e prosciutto a vellutate fino ai dessert. Ma può accadere che non c’è a casa, e non sapete come risolvere. Non c’e nessun problema, il segreto è utilizzare ingredienti alternativi che vi permetteranno di utilizzare degli ingredienti diversi come burro,olio, latte e non solo.

Cerchiamo di capire come sostituire la panna da cucina se non l’avete.

Come sostituire la panna da cucina: gli ingredienti alternativi

La panna da cucina è un ingrediente davvero indispensabile per alcune persone in cucina, non solo permette si preparare piatti e dolci ma anche quelli più semplici, come Pasta panna e prosciutto. Ma in mancanza ci sono dei sostituti anche in caso di intolleranze al lattosio, scopriamole.

1- Panna vegetale

Un alimento alternativo che sostituisce alla grande la panna, sui scaffali dei supermercati se ne trovano diverse, infatti ci sono a base di soia, di avena, di cocco, di mais, di riso e di farro. Inoltre contiene pochi grassi e non ha colesterolo,quindi consigliato per le persone che hanno l’ipercolesterolemia.

2- Ricotta

La ricotta di pecora o di fuscella, si possono utilizzare in cucina, ma vanno altrettanto bene i formaggi dalla consistenza morbida, quelli che si possono spalmare. Sicuramente la ricotta è un valido sostituto della panna soprattutto se volete preparare un piatto più leggero in termini di materia grassa. Però avendo una consistenza diversa, si consiglia di mettere un cucchiaio di ricotta con un po’ d’acqua di cottura.

3-Yogurt al naturale

E’ un alimento che tutti dovremmo avere nel frigo, in quanto è molto versatile. Infatti grazie al suo non sapore si può utilizzare senza problemi e lega bene gli altri ingredienti. E’ indicato anche per le persone che seguono una dieta dimagrante, perchè ha un basso contenuto calorico molto basso rispetto alla panna. Quindi via libera con lo yogurt se volete preparare le creme o salse per condire come la maionese.

4- Latte

Il latte combinato al burro sarà perfetto per preparare diversi piatti, certo che le persone che sono intolleranti al lattosio non possono sceglierlo come sostituto. Basta che mettete in un pentolino il burro e lo fate sciogliere a fiamma bassa, quando avrà raggiunto la consistenza morbida, versate il latte e lavorate con un mixer ad immersione. Dovete tener presente che la dose di burro e di latte deve essere la stessa, ad esempio se nella ricetta sono previsti 250 ml di panna, allora voi dovrete calcolare 100 g di burro e 100 ml di latte.

5- Latte in polvere

Il latte in polvere aggiunto al succo del limone è perfetto, basta procedere in questo modo. In una ciotola mettete 200 ml di acqua ghiacciata, il succo di 1/4 di limone, poi per dare un aroma potete aggiungere mezzo cucchiaino di vaniglia. Con il mixer lavorate, poi unite anche 200 ml di latte in polvere, ma non tutto, un pò alla volta per evitare che si possano formare grumi. Quando il vostro composto avrà raggiunto la giusta consistenza, unite circa 2 cucchiai di zucchero, lavorate il composto e dovrete fermarvi solo quando avrà la consistenza simile alla crema.

6- Banana ed albume

Anche in questo caso sono due ingredienti validi alla panna da cucina, anche un’ottima soluzione in caso di intolleranze al lattosio. Dopo aver sbucciato la banana, tagliatela a dadini e la mettete in un bicchiere, poi con l’aiuto di una forchetta la riducete in purea, unite l’albume d’uovo. Lavorate velocemente con le fruste elettriche, vi fermerete solo quando raggiungerete la giusta consistenza. Se volete utilizzare per preparare i dolci, vi consigliamo di aggiungere un pò di zucchero.

7-Latte scremato e farina

La panna da cucina si può preparare a casa se non l’avete e non sapete come rimediare ecco come. Mettete in una ciotola una tazza di latte scremato, 2 cucchiai di amido di mais e un cucchiaio di farina. Si consiglia di setacciare questi ultimi due ingredienti per evitare la formazione di grumi, potete anche aggiungere la fecola di patate all’amido di mais. Sicuramente questa soluzione sarà più leggera della classica panna da cucina, ma la consistenza vi permetterà comunque di realizzare le vostre ricette senza alcuna difficoltà.

8-Besciamella

La besciamella è perfetta, ma quando la preparate in casa non dovete addensarla molto, deve avere una consistenza un pò più liquida.

9- Acqua di cottura e olio

Se dovete condire un piatto velocemente e vi accorgete di non avere la panna , procedete in questo modo. Basta preparare un’emulsione con olio e acqua di cottura della pasta, come ben sapete l’acqua di cottura della pasta contiene l’amido che aiuta a formare una cremina ma certo che non otterrete la panna da cucina!

Come utilizzare gli ingredienti alternativi nelle preparazioni

1- Pasta: se dovete preparare i tortelli con panna e prosciutto, potete procedere in questo modo, mettete in una ciotolina 200 g di formaggio spalmabile come la robiola, poi unite circa 60 ml di latte e 1 cucchiaino di amido di mais. Lavorate bene il composto fino ad ottenere una consistenza cremosa. Potete arricchire il piatto con della noce moscata o delle noci.

2- Torte salate: nel caso dobbiate preparare rustici e torte salate con spinaci, fagiolini, potete tranquillamente preparare la besciamella. Mettete in una ciotola 500 ml di latte, poi unite 50 g di farina 00, 50 g di burro e condite con un pò di sale e se gradite anche la noce moscata.

E’ veloce e soprattutto facile, basta mettere in un pentolino il burro e lo lasciate sciogliere, poi aggiungete la farina setacciata così da evitare la formazione di grumi. Da parte dovrete riscaldare il latte e unite la moscata grattugiata se preferite e poi unite il sale. Non appena si sarà riscaldato, aggiungete il composto di burro e farina, lavorate con la frusta a mano così da evitare i grumi. Vi fermate solo quando avrete raggiunto la giusta consistenza.