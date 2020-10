Nella stagione autunnale bisogna preparare l’organismo ad affrontare l’inverno. Scopriamo tutti gli alimenti utili per il cambio di stagione e che incrementano e migliorano il nostro sistema immunitario.

Il cambio di stagione lo identifichiamo sempre con un carico di stress sia fisico che mentale collegato sicuramente all’abbassamento della temperatura che può causare talvolta anche l’abbassamento delle nostre difese immunitarie. In questo momento, entra in gioco l’alimentazione. Infatti, attraverso determinati alimenti, nello specifico, autunnali, possiamo riuscire a rafforzare il nostro sistema immunitario.

Autunno: tutti gli alimenti utili per rinforzare il sistema immunitario

Non dimentichiamoci inoltre che anche lo sport aiuta a potenziarlo purché sia svolto in maniera equilibrata ed intelligente. Andiamo ad indagare tutti cibi consigliati per trarre beneficio nel cambio di stagione.

Sicuramente dovremmo dare priorità a tutti gli alimenti ricchi di vitamina C. La vitamina C è utile per proteggere tutte le cellule dall’ossidazione e inoltre riesce a favorire l’assorbimento del ferro innalzando le nostre difese immunitarie. Gli alimenti ricchi di vitamina C non sono solo gli agrumi ma anche i kiwi e la melagrana tipici della stagione autunnale. Anche tra le spezie abbiamo degli alimenti molto preziosi ricchi di vitamina C, tra questi il peperoncino rosso, lo zenzero e sicuramente la curcuma con la quale è possibile creare dei piatti davvero prelibati e internazionali.

Due elementi molto importanti per rinforzare il nostro sistema immunitario nel cambio stagionale sono sicuramente lo zolfo e il betacarotene poiché il betacarotene riesce a sviluppare un sistema immunitario decisamente più attivo e potente. Lo troviamo sicuramente nelle patate dolci, anche con esse sono possibili dei piatti completi, equilibrati e nutrienti, ma troviamo il betacarotene anche nei cachi e nella zucca: l’ortaggio più prelibato dell’auto.

Lo zolfo dai preziosi benefici

Per quanto riguarda lo zolfo abbiamo invece alimenti che lo contengono quali l’aglio, le cipolle, lo scalogno, le crucifere. Lo zolfo riesce a contrastare l’insorgere di batteri all’interno del nostro organismo. Da non sottovalutare poi l’importanza di tutti quegli alimenti che possiedono un’alta quantità di probiotici e prebiotici, entrambi riescono a migliorare il transito intestinale e a promuovere la crescita, e sono estremamente nutrienti per l’organismo.

Tra gli alimenti ricchi di probiotici e prebiotici abbiamo sicuramente moltissimi tipi di yogurt, il miso, il kefir, il tempeh, con i prebiotici abbiamo La cicoria, la cipolla, i porri, l’aglio, l’avena, la soia, il carciofo, la cicoria, l’avena, la soia, il carciofo, i kiwi, il topinambur.

Zinco e selenio

Molto importanti anche due sostanze come il selenio e lo zinco contenute prevalentemente in un alimento molto gustoso che sono i funghi. Troviamo queste due sostanze indispensabili per attivare i globuli bianchi anche nel pesce, nella carne, nei cereali, nei legumi, in tutta la frutta secca, nelle uova.

Arance rosse fonte di vitamina C

Infine, tra gli alimenti super utili per migliorare e incentivare le nostre difese immunitarie troviamo sicuramente le arance rosse, con una concentrazione altissima di vitamina C e ottime per prevenire i malanni di stagione.

Poi troviamo sicuramente i kiwi, già citati, utili contro il raffreddore, possiedono vitamina C molto più rispetto ad altri agrumi e sono un buon nutrimento per i batteri buoni. La melagrana insieme alla zucca sono il simbolo dell’autunno e possiedono un’alta capacità protettiva. Contengono moltissime quantità di antiossidanti come i flavonoidi, gli alcaloidi e le vitamine A B e C. La melagrana un frutto diuretico, antinfiammatorio ma anche disinfettante.

Come spezie abbiamo sicuramente il curry, la curcuma e lo zenzero, tutti e tre potenziano il sistema immunitario. Tra i pesci azzurri troviamo infine le sardine, ricche di vitamina D, riescono a proteggerci anche dalle infezioni respiratorie.