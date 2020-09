Scopri cosa accade al tuo organismo se mangi un cucchiaino di ghee ogni giorno.

Probabilmente avrai già sentito parlare del ghee, un burro chiarificato secondo il metodo indiano che ha dalla sua tantissime proprietà in grado di portare non pochi benefici a chi sceglie di consumarlo. Oltre a far bene alla salute, questo particolare burro sembra avere la capacità di far perdere peso e questo grazie alle proprietà che lo rendono un toccasana per l’intestino che, lavorando bene, rende l’intero organismo più efficiente.

Negli ultimi tempi, la fama del ghee è stata tale da coinvolgere anche personaggi del mondo dello spettacolo che hanno scelto di inserirne una piccola quantità nella propria alimentazione, mangiandone quindi circa un cucchiaino al giorno. In questo modo pare siano riuscite a trovare non solo un modo per perdere peso ma anche e soprattutto per sentirsi meglio. Ma cosa fa esattamente il ghee al nostro organismo?

Ghee, ecco cosa succede se lo assumiamo ogni giorno

Fonte: Istock

Assunto ogni giorno nella dose di un cucchiaino, il ghee aiuta sotto diversi aspetti, rendendo il nostro organismo più sano ed efficiente. Scopriamo quindi quali sono gli effetti più noti che si hanno consumandolo ogni giorno.

L’intestino ne trae giovamento regolandosi e curandosi in caso di disequilibri

Il sistema immunitario si rafforza

Si ha un effetto anti age grazie ai tanti antiossidanti

Il tessuto connettivo inizia a migliorare

Pelle e capelli ne traggono nutrimento

Ci si sente più lucidi e mentalmente attivi

La vista migliora

Il cuore ne trae giovamento

Ovviamente, i motivi per cui il ghee fa bene sono tanti e vari, specie se si pensa che per la medicina ayurvedica, può essere usato anche localmente per migliorare la vista o sollecitare il rilassamento e il sonno. Si tratta insomma di un vero elisir che nella tradizione indiana è visto come un alimento sacro.

Per ottenere i risultati sopra elencati è però indispensabile che il burro consumato non sia semplicemente chiarificato ma realizzato secondo il tradizionale metodo indiano che poi è quello che gli da il nome “ghee”.

Anche in questo caso è importante stare attenti alle dosi. Il ghee ha, infatti, più grassi e calorie del burro normale e assunto senza un controllo può portare ad ingrassare e a peggiorare valori come trigliceridi e colesterolo, danneggiando così la salute invece di migliorarla. Per far si che faccia bene bisogna assumerne una dose non eccessiva che è stata stimata in circa un cucchiaino al giorno.