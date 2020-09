Dà alla luce due gemelli di due padri diversi, suo marito e il suo amante

Una storia davvero incredibile ma reale. Il marito non aveva mai sospettato dell’infedeltà della moglie prima di vedere il bambino.

Accadono cose davvero inspiegabili a volte e una di queste cose incredidibili è accaduta in Cina e riguarda una nascita gemellare. Questa storia trasmessa dal Daily Mail lascia tutti stupefatti: una donna ha dato alla luce due gemelli di padri diversi. E’ stato possibile per via di un fenomeno molto raro.

Mamma incinta di due gemelli di padre diversi

Lei stessa non poteva immaginare che nel suo grembo si era verificato un fenomeno molto raro per il quale i due gemellini che eveva dentro di se non erano figli dello stesso padre. Inoltre non poteva immaginare che i due bambini fossero palesemente diversi al punto da non lasciare dubbi sul suo adulterio.

Questa donna non ha potuto fare a meno di confessare il suo tradimento. Quando i due gemellini sono stati dati alla luce un terribile sospetto si è instillato nella mente del marito della donna che trovava uno dei gemellini troppo “diverso”. Non aveva i tratti che ricordavano la sua famiglia e quella della moglie inoltre il suo turbamento e quella sensazione lo hanno attanagliato al punto che l’uomo prima di riconoscere la sua paternità ha chiesto alla moglie di confessare la verità. Di fronte al rifiuto della donna l’uomo ha richiesto un test del DNA e ha scoperto che i suoi sospetti non erano affatto infondati. Il Test ha evidenziato che uno dei bambini non aveva alcun legame biologico con il marito della donna.

Di fronte all’ovvietà della sua situazione, la madre cinese ha finalmente ammesso la verità. Aveva tradito suo marito una sola volta, si trattò di un’avventura di una notte, questo è quanto riporta un giornale cinese locale.

Fujian Zhengtai, direttore del centro di identificazione forense, ha raccontato di avere assistito ad una litigata davvero epocale. Il marito era molto furioso e questo è comprensibile dato che la moglie infedele inizialmente aveva negato i fatti nonostante lui le avesse chiesto più volte di raccontare la verità e come se questo non fosse già abbastanza, in attesa dei risultati lei continuava a negare e ha anche cercato di accusare il marito di aver architettato la storia e ottenuto risultati falsi.

Alla fine il padre ha dato il ssuo cognome ad uno solo dei due bambini, il suo.

Si è trattato di un evento estremamente raro. Come è potuto accadere?

La storia che vi abbiamo raccontato è il risultato di una superfertilizzazione eteropaterna. Questa si potrebbe verificare solo nel caso in cui la donna feconda ha rapporti sessuali un giorno con un uomo e il giorno dopo con un’altro uomo. Un caso simile è quello delle donne che rimangono incinte mentre sono già incinte.

Superfertilizzazione eteropaterna, che cos’è?

Si tratta di un fenomeno estremamente raro che riguarda il processo di fecondazione. Una donna che ovula ogni mese di solito rilascia un ovocita per ciclo. In altre donne, questa produzione è raddoppiata.

Quindi in caso di rapporti non protetti milioni di spermatozoi si dirigono verso gli ovociti e potrebbero fecondarli, anche quelli appartenenti a sperma differenti. Questa è la super fertilizzazione. La fecondazione di due ovociti da parte di due diversi spermatozoi e può essere mono paterna o eteropaterna.

Ovviamente i due rapporti sessuali hanno un arco temporale molto ravvicinato dato che la durata della vita dei gameti maschili è di cinque giorni, mentre quella dei gameti femminili è di sole 48 ore.