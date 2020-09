Diletta Leotta, top troppo stretto: in diretta fa sognare tutti – Foto

By

Diletta Leotta, il top è troppo stretto e l’outftit indossato in diretta fa sognare tutti i fans: che spettacolo, foto.

Diletta Leotta sfoggia un outfit da sogno per tutti i suoi fans. Per l’ospitata a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio tornato in onca con la 18esima stagione, la conduttrice ha scelto d’indossare un top corto e aderente con una gonna a tubino. La Leotta ha sfoggiato il suo outfit sui social incantando letteralmente i fans, sempre più innamorati del suo sorriso che ha deciso di mettere anche sulla copertina del suo libro “Scegli di sorridere”.

In una storia successiva, poi, ha mostrato qualche dettaglio in più del suo outfit che, in breve tempo, ha fatto il giro del web conquistando i fans.

Diletta Leotta, la più amata dagli italiani? Il look a bordo campo fa impazzire tutti

Il calcio resta lo sport più amato dagli italiani, ma Diletta Leotta è sicuramente più amata. La conduttrice è tornata a raccontare la serie A e con i suoi outftit a bordo campo, fa letteralmente impazzire tutti. Per commentare la partita Inter-Fiorentina dallo stadio San Siro, la Leotta ha sfoggia l’outfit che vedete qui in alto. Un total white formato da giacca e pantalone che ha messo in evidenza le forme perfette della Leotta che si mantiene in forma praticando tantissimo sport.

Tornata ufficialmente single dopo la fine della storia con Daniele Scardina, la conduttrice è super corteggiata anche sui social dove, oltre ai vari complimenti, le arrivano anche proposte di fidanzamento. Per ora, però, la conduttrice non sembrerebbe intenzionata a tuffarsi in una nuova storia d’amore.

“L’uomo perfetto non esiste. L’amore non può essere schematizzato o controllato. Quando arriverà sentirò un clic nel corpo, nella testa e nel cuore“, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

La conduttrice, dunque, non ha fretta di fidanzarsi nuovamente. Dopo le storie con Matteo Mammì e Daniele Scardina, entrambe finite, Diletta si gode il successo professionale e le amiche come Elodie con cui esce spesso insieme. “Usciamo spesso insieme. Di base con intenti salutisti, per correre o allenarci insieme, ma poi finiamo sempre a fare l’aperitivo“, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni.