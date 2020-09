Matrimonio Elettra Lamborghini e Afrojack: tutti gli abiti della cerimonia che si è tenuta nella splendida cornice del Lago di Como.

Il giorno del matrimonio di Elettra Lamborghini è finalmente arrivato. La cantante sposa il fidanzato Afrojack con una cerimonia studiata e organizzata in ogni dettaglio da Enzo Miccio nella splendida cornice del Lago di Como. Come location del proprio matrimonio, Elettra Lamborghini ha scelto Villa Balbiano, una delle location più suggestive del Lago di Como. A pubblicare la prima foto della Villa è stato Enzo Miccio.

Matrimonio Elettra Lamborghini: tutti gli abiti della cerimonia

Elettra Lamborghini ha scelto d’indossare ben tre abiti nel corso del suo matrimonio. “Quello da sposa, uno più classico l’altro pop e un post party per la festa per nulla banale”, ha raccontato al settimanale Chi. I primi invitati stanno già pubblicando i propri aiutfit. Tra questi spunta quello di Iconize, all’anagrafe Marco Ferrero, protagonista di una diatriba con Tommazo Zorzi. Iconize, per il matrimonio dell’amica, ha scelto l’abito che vedete qui in basso.

Quale abito, invece, ha scelto d’indossare elettra per pronunciare il fatidico sì? In attesa che sia la sposa a pubblicare le prime foto, alcune fanpage della Lamborghini stanno condividendo le prime immagini.

Come saranno gli altri due abiti? Lo scopriremo presto.