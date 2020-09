Coppia: quando le dimensioni non contano nasce un amore da Guiness

Ecco la coppia più chiaccherata del web, lei ha il lato B più grande del mondo e lui è l’uomo più piccolo del pianeta. Il loro amore sta facendo vociferare il web.

A vederli insieme l’effetto stranezza è assicurato, forse perchè insieme stravolgono uno stereotipo: lei che è molto più alta e maestosa di lui. Sembrano più madre e figlio che una coppia di fidanzati, ma non per questo il web si dovrebbe sentire autorizzato a deriderli. Alla coppia fortunatamente delle chiacchiere non importa, anzi si dicono più innamorati che mai. Scopri la loro storia d’amore.

Entrambi detengono un primato, insieme fanno record di critiche

Il quotidiano britannico The Sun ha intervistato una delle coppie più discusse sui social e ha svelato i segreti della forza di una unione che resiste al tempo e alle critiche.

“Io sono alta e lui è basso ma non ci interessa, per noi le dimensioni non contano“, queste le parole della modella curvy Eudoxie Yao nota come la Kim Kardashian africana.

I loro world records li hanno resi famosi e la loro unione li ha resi chiacchieratissimi. Nonostante vengano derisi sono pronti a ribadire all’unisono: “In amore le dimensioni non contano”.

Questa coppia viene attaccata sui social su più fronti. Lei è una influencer famosa che promuove alcuni prodotti sul web, mentre lui Moussa Sandiana, Big P, il suo compagno, è affetto da progeria, una malattia genetica estremamente rara che colpisce il fisico, attualmente è l’uomo più piccolo del mondo, è così piccolo che il contrasto tra la coppia è molto forte. Nonostante ciò lui chiama lei “la sua piccolina”. Al di la dell’aspetto fisico per gli utenti del web non si tratterebbe di una coppia di fatto ma solo di una trovata di marketing, una simulazione a scopo commerciale.

Moussa ribadisce di essere veramente innamorato e di avere l’intenzione di sposare la sua bella Eudoxie, anche se la rimprovera di essere troppo gelosa e di averlo ripreso addirittura sul web per aver baciato sulla bocca le sue fan durante i suoi concerti musicali.

Eloxie è diventata famosa grazie al suo grande sedere, il sedere più grande di tutta l’Africa Occidentale, che le ha apportato molta fortuna in termini economici rendendoa una star in Africa dove il sedere grande è un diktat di bellezza.

Lui così minuto, lei così maestosa, nonostante siano molte le coppie che stravolgono lo stereotipo in cui l’uomo è più maestoso della donna, fa sempre uno strano effetto vedere questo tipo di coppia. Margellina Kerjoant, terapista di coppia, spiega che questa reazione la si deve al fatto che ancora “le donne hanno difficoltà ad accettare che il loro partner sia ‘più debole’ di loro”.

Nell’immaginario collettivo l’uomo dovrebbe essere il lato forte della coppia, il protettore della famiglia e l’altezza incide in questo senso è una caratteristica che si associa alla maestosità nell’immaginario collettivo.