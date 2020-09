Isola dei Famosi, ex naufrago: “Mi hanno minacciato, non è andato in onda”

Luca Vismara, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ha svelato di essere stato minacciato e offeso dai colleghi quando questi non venivano ripresi.

L’Isola dei Famosi, dopo i numerosi scandali in cui è stato coinvolto, come il canna gate di Francesco Monte e l’episodio riguardante il presunto tradimento ricevuto da Riccardo Fogli da sua moglie e comunicatogli in diretta da Fabrizio Corona, è stato messo un po’ in panchina da Mediaset, anche se pare sia pronto a partire per il prossimo anno.

Nonostante ciò in rete non mancano succosi retroscena riguardanti il reality show. Questa volta a parlare è Luca Vismara, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che sul suo profilo Twitter ha commentato la squalifica di Fausto Leali dal Grande Fratello Vip, confidando che quello che ha fatto e detto il cantante nella casa non è assolutamente paragonabile a quello che hanno fatto gli ex naufraghi nei loro confronti ma che su di loro non è stato applicato alcun provvedimento.

Luca Vismara ha denunciato offese e minacce su Twitter all’Isola dei Famosi, ma siccome in quel contesto televisivo i concorrenti non sono ripresi 24 ore su 24, la produzione scelse di non prendere alcun provvedimento e di proseguire come se niente fosse accaduto.

Luca Vismara minacciato all’Isola dei Famosi: c’entra il fratello di Belen

Luca Vismara, senza peli sulla lingua, approfittando del momento che ha visto protagonista Fausto Leali al GF Vip, ha svelato cosa accadeva dietro le quinta dell’edizione dell’Isola dei Famosi a cui ha preso parte, affermando che alcuni contenuti sono stati anche mandati in onda, ma misteriosamente tagliati.

“Se siete dei cantanti che hanno superato i 70, e siete bravi per carità, vi consiglio di non fare i reality“ ha precisato il cantante su Twitter, che di recente è stato colpito da un grave lutto. “Ma ci tengo a precisare, in ogni caso, quello che ha detto Fausto nella casa non è lontanamente paragonabile a quello che ho sentito con le mie orecchie” ha poi proseguito Vismara.

“Ghezzal, il calciatore, mi ha dato del ricchion*, venendomelo a dire ad un centimetro di distanza dalla mia faccia“ ha subito sganciato la bomba Luca Vismara sull’Isola dei Famosi. “Riccardo Fogli, invece, me ne ha dette di tutti i colori e ha dato della zoccol* ad Ariadna Romero. Il video in cui lo dice non risulta più visibile sul portale dedicato al programma, ma ci sono ancora gli screen che lo provano” ha spiegato, ma non è finita qua.

“Jeremias Rodriguez voleva farmi menare una volta tornato a Milano“ ha concluso Vismara, citando anche il fratello minore di Belen, che è stato protagonista anche di un altro retroscena di Luca Dorigo sulla sua partecipazione all’Isola.

L’Isola dei Famosi sembrerebbe aver messo a tacere tutti questi episodi, proteggendo i proprio concorrenti, non tutti ovviamente, ed evitando così di creare scandali mediatici, ma al pubblico del piccolo schermo non sfugge niente. Sarà per questo che il programma su Mediaset non ha mai brillato in ascolti? Per Luca non sembra essere stata una bella esperienza, ma almeno può consolarsi perché lì ha avuto modo di conoscere una delle persone più importanti della sua vita: Marina la Rosa.