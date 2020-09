Il rossetto rosso è una vera e propria icona del makeup. Quale scegliere tra formulazione cremosa e lunga tenuta.

Il rossetto rosso, un ‘must’ del makeup a cui nessuna donna vorrebbe rinunciare. Ma davvero è un prodotto adatto a tutte? E quale prodotto è più giusto utilizzare, un classico rossetto cremoso o una formulazione a lunga tenuta?

Scopriamo come scegliere il rossetto più adatto ad ogni tipologia di donna e ad ogni esigenza. La formulazione cremosa, il gloss, la tinta, i matitoni e il balsamo labbra colorato. Ad ogni tipologia di donna il suo rossetto rosso che sarà protagonista del makeup autunno inverno 2020.

Rossetto Rosso: a chi è adatta la formulazione cremosa



La formulazione cremosa del rossetto rosso, si presenta nel classico stick labbra ed è forse la più amata e utilizzata dalle donne da sempre. Una texture morbida e ricca di pigmento per tutte le donne che hanno labbra ben definite, amano prendersi cura di se stesse nei minimi particolari e non dimenticano mai di ritoccare il rossetto durante la giornata.

I rossetti nelle formulazioni cremose possono essere vellutati e dal finish opaco, perfetto per chi ha labbra carnose e ben disegnate e anche avvolgenti e semi lucide per tutte le donne che hanno labbra piccole e necessitano di un effetto volume.

La tenuta del rossetto in crema, seppure le case cosmetiche si impegnino ogni giorno a creare formulazioni a lunga tenuta, non sarà mai tenace come una tinta labbra ma resta comunque la tipologia di rossetto che pur cambiando veste e tonalità resta iconico nella storia delle donne, dalle prime suffragette a cui Elisabeth Arden regalò labbra di fuoco, alla donna che oggi non ha paura di incorniciare il suo sorriso con un colore audace come il rosso.

Rossetto rosso: a chi è adatta la formulazione a lunga tenuta



La vita di una donna è sempre caratterizzata da molti impegni, tra figli, lavoro, famiglia e anche amicizie, per questo la maggior parte di loro ama sì, indossare un bel rossetto rosso ma anche che esso assicuri una tenuta impeccabile per tutto il giorno.

Esistono diverse formulazioni di rossetto a lunga tenuta, ma il più amato e venduto in assoluto è la tinta labbra, prodotto che inizialmente apparteneva ai brand più professionali ma che ben presto è diventato protagonista delle collezioni makeup dei brand di alta profumeria e anche low cost.

Una tipologia di rossetto che richiede un’applicazione sicura e che dopo essersi asciugato resta adeso alle labbra per moltissime ore. Unica pecca, a cui però si rimedia facilmente, la maggior parte delle tinte labbra tende a seccare eccessivamente le labbra, ma idratandole perfettamente prima dell’applicazione e umettandole spesso con l’applicazione di un burro di cacao il problema desiste.

L‘effetto opaco, il più ricercato da chi sceglie un rossetto rosso in tinta, ma per coloro amano un finish più morbido, un filo di gloss dopo che la tinta si è ben asciugata, regalerà un’aspetto frizzante alle labbra rosse.

Anche i rossetti che si presentano sotto forma di ‘matitoni’ molto spesso regalano una formulazione a lunga tenuta, ma non raggiungeranno mai le prestazioni di una tinta labbra.

Rossetto rosso: a chi è adatta la formulazione lucida e glossy

Le labbra rosse e lucide ci riportano ad immagini cinematografiche, alle donne passionali e che non temono di far trasparire tutto il loro fascino anche da un sorriso. Il rossetto lucido, che si presenta solitamente in una formulazione liquida con un applicatore in spugna è un ‘must have’ per la sera, rappresenta l’eleganza più raffinata ed è perfetto da sfoggiare su labbra giovani o giovanili. Assolutamente da evitare su labbra mature che presentino delle piccole rughette labiali, il colore infatti tenderà sempre a depositarsi in esse creando un contorno labbra tutt’altro che perfetto.

Per chi ama un effetto ‘glossy’ ma decisamente lontano dalla formulazione liquida, esistono in commercio dei rossetti cremosi satinati molto molto confortevoli.

Rossetto rosso: a chi è adatto il balsamo colorato

Per tutte coloro amano apparire curate ma semplici e non vogliono rinunciare a delle labbra rosse ma dall’effetto molto delicato, il balsamo labbra colorato permette di idratare le labbra e lasciare quel che basta di colore.

Perfetto per le studentesse, le ragazze sportive, le signore più mature che le labbra rosse le hanno sempre amate ma che preferiscono una soluzione basso profilo ma non meno femminile del classico rossetto.

Le labbra rosse sono un ‘diritto’ di ogni donna alle quali non bisogna mai rinunciare, basterà scegliere la formulazione più adatta e che ci accompagni tutta la giornata.