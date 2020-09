Fausto Leali, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Fausto Leali, chi è? Età, altezza, peso, carriera, moglie, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sul cantante italiano.

Fausto Leali è uno dei cantanti italiani più famosi e apprezzati da critica e pubblico. Considerato la “voce nera” della musica italiana ha una carriera straordinaria alle spalle nel corso della quale ha collezionato tantissimi successi, ma chi è davvero Fausto Leali? Chi è la moglie? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutti i suoi segreti e le sue curiosità.

Fausto Leali: età, altezza, peso e vita privata

Nome d’arte: Fausto Leali

Data di nascita: 29 ottobre 1944

Età: 75 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Cantante

Titolo di studio: Licenza elementare

Luogo di nascita: Nuvolento, Brescia

Altezza: 173 cm

Peso: 68 kg

Fausto Leali è nato a Nuvolento, in provincia di Brescia, il 29 ottobre 1944. Appartenente ad una famiglia numerosa, frequenta solo la scuola elementare cominciando a guadagnarsi di vivere lavorando come garzone di una salumeria.

Leali si è sposato due volte. Dal 1968 al 1983 è stato sposato con la cantante Milena Cantù mentre dal 2014, con Germana Schena, di 30 anni più giovane.

Nel 2017, ospite di Domenica Live, della sua seconda moglie, ha detto: “Sono geloso, possessivo, ho molti difetti, ma lei non mi dà motivo di esserlo. Se lei è gelosa di me? Ammetto che all’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento… allora lì qualche “scappatoia” c’è stata! Non credo che ci siano state anche da parte sua, lei è una persona più sana di me. Poi ho capito che avevo trovato la ragazza giusta”.

Ha quattro figli: Deborah, Samantha, Lucrezia e Francesco.

La carriera

Sin da bambino ha avuto la grande passione per la musica e, nonostante le condizioni economiche non agiate, la famiglia lo incoraggia regalandogli una chitarra e comincia a collaborare con importanti artisti sin dall’adolescenza.

Nel 1961 incide il suo primo 45 dal titolo “Il mondo di Suzie Wong/Veleno dolce“, utilizzando lo pseudonimo di Fausto Denis. Nel 1967 arriva il suo primo vero successo con A chi, versione italiana della canzone statunitense Hurt. Tra le sue canzoni più famose ci sono: “Mi manchi“, “A chi“, “Io camminerò” ed infine il duetto con Anna Oxa, “Io ti lascerò“, con cui vince il Festival di Sanremo nel 1989. Nel 2017 partecipa alla dodicesima edizione di Ballando con le stelle.

Nel 2018 è giurato e coach della prima edizione di Ora o mai più su Rai 1, condotto da Amadeus. Nel 2020 partecipa al format “Il cantante mascherato” nei panni della maschera “Mostro” mentre a settembre 2020 è un concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020, però, è durata solo una settimana. Dopo le dichiarazioni su Mussolini, Leali è stato squalificato per aver impropriamente usato la parola “neg*o”.