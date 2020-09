Fausto Leali a rischio squalifica dopo un solo giorno nella casa del Grande Fratello Vip 5? Le frasi su Mussolini che hanno fatto infuriare il web.

Il Grande Fratello Vip 5 non si sta facendo mancare nulla e, in attesa che venerdì 18 settembre entrino gli altri concorrenti, sta regalando grandissimi colpi di scena. I vip che hanno preso possesso della casa lunedì 14 settembre stanno già incollando davanti ai teleschermi i telespettatori con le loro avventure. Tra i tanti discorsi che il pubblico ha seguito c’è anche quello fatto da Fausto Leali per il quale il popolo del web ha già chiesto la squalifica per alcune frasi dette su Mussolini e Hitler.

Fausto Leali squalificato dal Grande Fratello Vip 5? Il popolo del web furioso per le frasi su Mussolini e Hitler

In ventiquattro ore, nella casa del Grande Fratello Vip 5 è accaduto di tutto. Prima Patrizia De Blanck che si è spogliata in diretta tv e poi due clamorosi colpi di scena. Il primo riguarda Tommaso Zorzi che, dopo aver avuto la febbre, è stato prima isolato e poi ha abbandonato momentaneamente la casa per essere sottoposto a tutti i controlli del caso. In piena notte, poi, dopo aver trascorso tutto il giorno a piangere sentendo la mancanza dei suoi cani, Flavia Vento ha lasciato definitivamente la Casa.

I colpi di scena, però, potrebbero non essere finiti perchè nelle scorse ore il popolo del web si è scagliato contro Fausto Leali chiedendone la squalifica per alcune frasi che il cantante ha detto su Mussolini.

“Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini”, ha detto Leali prima che la regia staccasse.

non Fausto Leali che elogia Mussolini e il #GFVIP che cerca di censurare tutto😭😭 pic.twitter.com/GUKqCFm44f — ah? (@NoAllora) September 15, 2020

Cosa accadrà adesso? SCatterà davvero la prima squalifica della quinta edizione del reality show? Lo scopriremo venerdì nel corso della seconda puntata.