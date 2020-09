Scopri i sorprendenti benefici della tisana a base di zenzero e curcuma.

Ormai conosceranno in molti le proprietà benefiche di zenzero e curcuma. Quello che non tutti sanno, però, è che insieme, possono fare davvero tantissimo per il nostro organismo, mettendo in moto tutta una serie di risposte positive per la nostra salute.

Inoltre, tra le sue tante proprietà, questa bevanda che è praticamente priva di calorie, aiuta anche ad accelerare il metabolismo, contribuendo alla perdita di peso qualora si fosse a dieta.

Tisana a base di zenzero e curcuma: proprietà e benefici

Scopriamo quindi quali sono i benefici che si hanno bevendo ogni giorno questa tisana:

Calma i nervi con attenuazione di ansia e stress

Aiuta a prevenire i malanni di stagione

Aiuta a prevenire il diabete di tipo 2

Ha effetti anti infiammatori e antiossidanti

Funge come un leggero anti dolorifico

Aiuta a guarire prima da raffreddori, febbri e mal di gola

Ha un effetto lenitivo sui bronchi

Contribuisce nell’abbassare i livelli di colesterolo cattivo

Riduce i sintomi del reflusso gastroesofageo

È un buon rimedio per stimolare il metabolismo

Aiuta a disintossicare l’organismo ed ha effetti benefici sul fegato

Contribuisce a rafforzare il sistema immunitario

Ora che abbiamo visto alcuni dei tanti motivi per cui bere questa tisana fa bene, vediamo come prepararla.

Per farlo occorre avere o le radici di zenzero e curcuma (che si assomigliano molto) o le versioni già in polvere.

Basta far bollire dell’acqua versando la polvere di mezzo cucchiaino per ognuno e mescolare il tutto. Se il sapore non piace si possono aggiungere una spruzzata di limone o la punta di un cucchiaino di miele. A questo punto basta iniziare a bere ogni giorno la tisana a base di zenzero e curcuma per iniziare a riscontrarne i benefici.

Attenzione: Come per ogni rimedio, in caso di patologie o problemi di altro tipo è bene consultare il proprio medico curante. Sebbene si tratti di rimedi naturali, infatti, ogni persona è fatta a suo modo e c’è chi può rispondere male anche ad una semplice tisana.

Le donne in stato di gravidanza, ad esempio, prima di assumere la curcuma in grandi quantità dovrebbero rivolgersi al proprio medico in quanto secondo alcuni studi, la curcuma può aumentare le contrazioni, rivelandosi poco indicata a chi è in un momento critico o maggiormente a rischio della gravidanza.