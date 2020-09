Trucco occhi piccoli: i migliori prodotti makeup da utilizzare per ingrandirli

Trucco occhi piccoli. Scopriamo tutti i prodotti makeup insostituibili per truccarli in modo perfetto.

Gli occhi piccoli, una tipologia di sguardo che per molti non rende giustizia al fascino femminile, anche se ci sono donne che ne hanno fatto il punto di forza della loro bellezza.

Scopriamo tutti i prodotti makeup che non possono assolutamente mancare nel beauty per eseguire le migliori tecniche di makeup per ingrandire lo sguardo.

Abbiamo preso in considerazione 6 brand di makeup, Kiko, Wycon, Sephora, Mac, Chanel e Dior ed esposto i prezzi medi di ogni prodotto proposto per il makeup occhi piccoli.

Trucco occhi piccoli: le matite color burro

La matita bianca o ancor meglio color burro è un ‘must’ del trucco per occhi piccoli. Inserita nella rima palpebrale interna inferiore, chiamata anche ‘waterline’ crea un effetto ottico di occhio più grande e aperto. Ecco per voi i migliori prodotti che offre il mercato, dall’alta profumeria al brand low cost!

matita Kiko: €.4,49 circa

matita Wycon:€. 6.90 circa

matita Sephora: € 8,90 circa.

matita Chanel: €. 24,00 circa

matita Dior: €. 26,00 circa

matita Mac: €. 19,00 circa

(I prezzi sono una media tra tutte le tipologie dei prodotti proposti da ciascuno dei brand)

Trucco occhi piccoli: gli eyeliner e le matite nere

Un caposaldo del trucco per occhi piccoli sono senza dubbio gli eyeliner, le matite nere o marroni. Delineare l’occhio ed eseguire una bordatura sfumata sulla rima palpebrale inferiore è fondamentale.

matita occhi Kiko: €. 5,99 circa

matita occhi Wycon: €. 6,90 circa

matita occhi Sephora: €. 8,90 circa

matita occhi Chanel: €. 24,00 circa

matita occhi Dior: €. 24,99 circa

matita occhi Mac: €. 21,00 circa

(I prezzi sono una media tra tutte le tipologie dei prodotti proposti da ciascuno dei brand)

Trucco occhi piccoli: i mascara

Il mascara è un ‘must’ e essenziale per regalare allo sguardo un aspetto più aperto. Il piegaciglia, il segreto del mestiere.

matita nera Kiko: €. 15,00 circa

matita nera Wycon: €. 10,00 circa

matita nera Sephora: €. 20,00 circa

matita nera Mac: €. 25,00 circa

matita nera Chanel: €. 30,00 circa.

matita nera Dior: €. 30,00 circa.

(I prezzi sono una media tra tutte le tipologie dei prodotti proposti da ciascuno dei brand)

Trucco occhi piccoli: gli ombretti

Gli ombretti saranno fondamentali per creare delle sfumature perfette per ingrandire lo sguardo. Ecco i prezzi degli ombretti mono cialda, proposti da brand più economici a quelli di alta profumeria.

Ombretto Kiko: €. 3,00 circa

Ombretto Wycon : €. 6,00 circa

Ombretto Sephora: €. 7,00 circa

Ombretto Mac: €. 10,00 circa

Ombretto Chanel: €. 30,00 circa

Ombretto Dior: €. 25,00 circa.

(I prezzi sono una media tra tutte le tipologie dei prodotti proposti da ciascuno dei brand)

Potrete scegliere i prodotti del vostro brand makeup preferito, ma sapere quali sono ‘gli essenziali’ per truccare gli occhi piccoli è molto importante, come abbiamo illustrato nell’articolo che parla di come ingrandire lo sguardo con il makeup,la tecnica, i prodotti da utilizzare e i video.