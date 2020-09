Vittoria Schisano, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Chi è Vittoria Schisano? Età, altezza, carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’attrice italiana.

Vittoria Schisano è un’attrice italiana, bellissima e con due occhi di ghiaccio che ha fatto un percorso con se stessa per essere la donna che è adesso. Vittoria, infatti, all’anagrafe è Giuseppe e con gli anni ha deciso di intraprendere un percorso che l’ha portata a diventare Vittoria.

Vittoria Schisano: età, altezza e vita privata

Nome e Cognome: Vittoria Schisano

Data di nascita: 11 novembre 1983

Luogo di Nascita: Pomigliano d’arco (NA)

Età: 36 anni

Altezza: 180 cm

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Attrice

Fidanzata: Single

Figli: Nessuno

Tatuaggi: Nessuno

Profilo Instagram: @vittoria_schisano

Vittoria Schisano è nata a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, con il nome Giuseppe. Trascorre la sua infanzia nel paese d’origine, ma a 15 anni decide di trasferirsi a Roma. Amante della recitazione, intraprende gli studi per realizzare il suo sogno e comincia a lavorare come Giuseppe.

Durante il suo percorso, però, Giuseppe si sente intrappolato in un percorso che non gli appartiene e decide di cominciare un percorso per diventare Vittoria. Non è stato facile riuscire a diventare Vittoria. Il percorso è stato ricco di operazioni e di dolore, ma oggi Vittoria è una donna felice.

“Quel ragazzo era un ragazzo infelice, quasi mi faceva pena. Giuseppe era un involucro, perché io già sapevo di essere Vittoria ma era difficile ammetterlo. Poi ho capito, davanti allo specchio, di dover dire come stavano davvero le cose. Io sapevo di non essere neanche gay, ma non sapevo come dirmelo. Io provavo rabbia perché volevo vestirmi da donna, mi guardavo allo specchio e mi odiavo. Vedevo qualcosa che mi faceva soffrire”, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me del 24 ottobre 2019.

Della sua vita privata si sa davvero poco. E’ stata fidanzata con il broker Fabrizio Vannuccio. Nell’intervista rilasciata a Vieni da me il 24 ottobre 2019 aveva raccontato di essere fidanzata con Donato, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Ad oggi, non si sa se questa relazione duri ancora.

La carriera

Vittoria è un’attrice e ha cominciato a lavorare da piccola, calcando i palchi teatrali. Nel 2005 ha recitato nella serie “Mio figlio“. Nel 2009 ha ricevuto il merito di “Miglior attore esordiente“ e successivamente ha recitato nella serie “Io e mio figlio, nuove storia per il commissario Vivaldi“.

Nel 2011 ha recitato insieme a Kaspar Capparoni e Roberto Farnesi nella serie “Al di là del lago“. Nel 2012, ha debuttato sul grande schermo nel film “Tutto tutto niente niente”. Nel 2016 ha posato per la rivista Playboy. A settembre 2020 è nel cast di Ballando con le stelle.