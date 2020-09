La fine del 2020 si prospetta ancora più catastrofica per queste persone

Il 2020 è stato un anno difficile e secondo gli astrologi finirà ancora peggio per questi 3 segni zodiacali, scopri chi sono e il perchè.

Alcuni sono più inclini al cambiamento e lo tollerano più di altri. Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, la pandemia ci ha sconvolti e ha paralizzato le nostre vite, c’è chi ha reagito guardando al futuro con ottimismo al motto di “Andrà tutto bene” e chi si è lasciato sopraffare. Le nostre reazioni dipendono dalla nostra personalità che secondo gli astri è influenzata dal nostro segno zodiacale. Ecco i tre segni che hanno avuto più difficoltà e che sofriranno di più in questi ultimi mesi del 2020.

I segni zodiacali che vivranno male la fine del 2020

Gli astri si sono pronunciati, la costellazione del Capricorno lascerà i segni di terra per atterrare nei segni d’aria e questo cambiamento energetico renderà il 2020 disastroso per alcuni segni.

Come se ciò non fosse abbastanza, Giove e Saturno si intersecheranno, questo ispirerà qualcuno che si sentirà particolarmente creativo. 3 segni zodiacali avranno serie difficoltà a salutare indenni il 2020 e la loro fine dell’anno si prospetta molto nefasta.

Ecco quali sono i segni sfortunati:

– Cancro

I nati sotto il segno del Cancro sono empatici e nostalgici, ripensano spesso al passato in particolare ai momenti felici dell’infanzia. Questo segno conferisce una personalità dolce ed affettuosa, sono anche persone molto intuitive. La cosa che desiderano di più è sentirsi al sicuro, protetti come nel grembo materno perchè hanno una fragilità emotiva molto accentuata.

Il loro animo sensibile li rende persone lunatiche, capricciose e infantili. Affermarsi a livello familiare per loro è una prerogativa per sentirsi realizzati. Si fidano del cuore e dell’istinto più di quanto si fidano della ragione, come Pesci e Scorpione.

Le cose per il Cancro si fanno difficili perchè i nativi di questo segno tendono a farsi carico di tutti i problemi del mondo. Dato che il 2020 ha avuto non pochi problemi sentono di portare troppo peso sulle spalle e questo li fa sentire destabilizzati e sconvolti e non dureranno a lungo in questo stato.

Troveranno difficile guardare al futuro con positività e resteranno bloccati a guardare il passato e questo blocco si avvertirà anche a livello decisionale. La loro vita sarà ferma in tutti i sensi, anche a livello sentimentale che è destinata a sgretolarsi se stagnerà a lungo.

– Leone

Il segno del Leone conferisce una personalità egocentrica. Ammirazione e adorazione è quanto necessitano per stare bene. Inoltre amano i piaceri della vita e essere forzati a rinunciarvi li rende sofferenti. Amano dominare, comandare ed essere ascoltati. Sono contrassegnati da una grande lealtà e non tollerano i pettegolezzi e la disonestà.

Anche se appaiono forti non sono abili nel fronteggiare eventuali colpi bassi che hanno un effetto distruttivo sulla loro autostima.

Il re dello zodiaco è stato sorpreso dagli eventi del 2020, ha avuto difficoltà ad accettare tali cambiamenti a causa dell’ego sproporzionato, questo li ha stressati. Devastati e privati della giusta motivazione finiranno l’anno con grande difficoltà sia finanziariamente che emotivamente. La sfida più difficile sarà quella di doversi reinventare costantemente, perché niente andrà come previsto.

– Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone molto mentali. Come la Bilancia e l’Acquario, riflettono continuamente e fanno fatica a stare dietro a tutti i loro pensieri. Non riescono a concentrarsi su un unico progetto ma combinano molte cose contemporaneamente per la loro smania di scoperta, questo crea ulteriore tumulto mentale, un tumulto che li rende comunque speciali.