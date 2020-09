Flavia Vento piange disperata al Grande Fratello Vip. La showgirl, provata dalla prima notte, si sfoga pensando a chi ha lasciato a casa: “Hanno bisogno di me”.

Flavia Vento piange disperata nella casa del Grande Fratello Vip 5. Il primo giorno in casa non comincia nel migliore dei modi per la showgirl che, provata dalla prima notte lontana da casa, dai suoi affetti e dalle sue cose, si lascia andare alle lacrime lasciandosi consolare dai suoi coinquilini. Lacrime amare per Flavia Vento che, in giardino, appare inconsolabile.

Flavia Vento piange al Grande Fratello Vip 5 per i cani: “Hanno bisogno di me”

Dopo aver incantato i suoi coinquilini uomini con il canto delle sirene, Flavia Vento ha affrontato la prima notte nella casa del Grande Fratello Vip 5, ma il risveglio non è stato facile. Dopo aver vissuto una notte in cui ha sentito molto il distacco dai suoi sette cani, Flavia si è lasciata travolgere dallo sconforto sfognadosi con lacrime amare.

“Sento che hanno bisogno di me”, ha detto la Vento che ha affidato i suoi amati cani ad una persona di fiducia. Nonostante tutto, però, la showgirl non riesce a non essere preoccupata per loro. “Non li ho mai lasciati”, aggiunge poi. Matilde Brandi che, durante la prima puntata ha ricevuto il messaggio delle figlie Aurora e Sofia che hanno incantato il web, ha provato a rassicurarla, ma a farla calmare è stato Tommaso Zorzi che ha lasciato a casa il suo cane con cui vive da quattro anni.

Parlando delle reciproche esperienze con gli animali, Flavia trova in Tommaso una valida spalla su cui appoggiarsi nei momenti di sconforto. Patrizia De Blanck, a sua volta, promuove Zorzi: “Tra noi nascerà l’amore. E’ stron*o perchè parla male delle persone senza conoscerle, ma è simpatico”, aggiunge la contessa ancora furiosa per la frecciatina che Zorzi le ha lanciato dalle pagine del settimanale Chi.