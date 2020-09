L’ultimo saluto a Willy Monteiro Duarte, il giovane assassinato a calci e pugni a Colleferro. Il messaggio del Premier, Giuseppe Conte, alla famiglia, video.

Tra la commozione della gente che ha partecipato, si sono svolti nel campo sportivo di Paliano i funerali di Willy Monteiro Duarte, il giovane assassinato a calci e pugni a Colleferro. La famiglia aveva chiesto a tutti d’indossare una maglia bianca come simbolo della purezza di Willy.

Una richiesta che è stata rispettata anche dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che ha partecipato alle esequie con una camicia bianca.

Come fa sapere l’Ansa, la cerimonica funebre è stata celebrata dal vescovo di Tivoli e Palestrina monsignor Mauro Parmeggiani che, durante l’omelia, ha detto: “Perché la morte barbara e ingiusta di Willy non cada nell’oblio impegnamoci tutti, a comprometterci insieme, al di là di ogni interesse personale‎ e senza volgere lo sguardo altrove fingendo di non vedere, a riallacciare un patto educativo a 360 gradi”.

Commosso il Premier Conte che si è avvicinato alla famiglia a cui ha detto, come si legge sull‘Ansa, le seguenti parole: “L’Italia è con voi, vi vuole bene. Ora ci aspettiamo condanne severe e certe. Abbiamo seguito tutti questa vicenda di efferata violenza. Non possiamo minimizzarla né sottovalutarla. Non possiamo degradarla a singolo episodio. Dobbiamo guardarci in faccia e capire che ci sono alcune frange, alcune sacche sociali che coltivano la mitologia della violenza”.