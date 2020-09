Måneskin, Damiano David cambia look: web in delirio – VIDEO

Damiano David, leader del gruppo Måneskin, ha cambiato look tagliando tutti i suoi lunghi capelli. Il video che mostra la scena ha mandato in delirio i fan.

I Måneskin sono una delle band più amate degli ultimi tempi e non è difficile capirne il motivo visto che i pezzi presentati al pubblico sono sempre di una certa qualità. Qualità, forse, anche un po’ difficile da riscontrare dalle centinaia di artisti che emergono dai talent show (loro debuttarono ad X Factor), ma oltre a questa importante caratteristica, fondamentale per un gruppo di artisti, sono apprezzati dai fan anche per il loro aspetto fisico, che diciamocelo non guasta mai.

In particolar modo il leader della band Damiano David, che ha conquistato tutti con il singolo Morirò da re, è particolarmente apprezzato dai fan per la sua lunga chioma. Chioma che ha scelto di tagliare mandando in delirio i fan.

Damiano di Måneskin ha cambiato look, dando un taglio netto ai suoi capelli e il risultato ha diviso il popolo del web e la sua replica non è tardata ad arrivare.

Damiano dei Måneskin dopo il cambio look: l’ironica replica ai fan

Damiano David ha deciso di dare un taglio ai suoi capelli dividendo in due i fan: alcuni hanno apprezzato il nuovo look, giudicandolo ancora meglio rispetto a quello che lo ha reso famoso, mentre altri lo hanno bocciato, ritenendolo davvero poco attraente rispetto a prima.

La replica del leader dei Måneskin non è tardata ad arrivare, che ha risposto in maniera totalmente ironicamente a tutti gli utenti della rete che hanno commentato il video, che potete trovare a fine articolo, protestando per l’improvviso cambio look.

“A chi commenta più volte che stavo meglio con i capelli lunghi, ne riceve una ciocca in omaggio” ha scritto ironico il cantante di Marlena, che di recente ha spiegato lei chi è.

Visualizza questo post su Instagram E non rompete il cazzo Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial) in data: 11 Set 2020 alle ore 8:54 PDT

Damiano dei Maneskin ha tagliato i capelli, spiazzando i suoi fedeli sostenitori. Voi approvate questa nuova scelta del cantante?