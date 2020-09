Omicidio Willy Monteiro: Maurizio Gasparri scatena la polemica con un selfie scattato con la foto di Willy alle spalle. Il tweet di Alessandro Gassmann.

Il selfie di Maurizio Gasparri che vedete qui in alto è stato commentato da Alessandro Gassmann su Twitter. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri è finito al centro della polemica per aver pubblicato la foto, scattata nello studio del Tg2 con alle spalle l’immagine di Willy Monteiro Duarte, il giovane assassinato a calci e pugni a Colleferro. Un tweet che ha scatenato la reazione del web e che è stato anche commentato da Alessandro Gassman.

Omicidio Willy: il commento di Alessandro Gassmann sul selfie di Maurizio Gasparri

“No possible comment” scrive Alessandro Gassmann su Twitter pubblicando sul proprio profilo il tweet che vedete qui in alto. Il selfie di Gasparri è stato commentato da tantissimi utenti sui social e non sono mancate le polemiche.



Ogni volta che pensi che #Gasparri abbia toccato il fondo lui inizia a scavare https://t.co/5rxDYpDRC9 — LoHo (@Luigi17121) September 12, 2020

#gasparri che elimina il tweet. Tutti uguali. Prima fanno minchiate, poi si vestono da soldati tedeschi e fanno finta di nulla https://t.co/B9s3lnGMVr — Francesco Madonia (@cifrancesco4) September 12, 2020

Cosa cavolo avrà da sorridere #Gasparri in questo selfie con dietro la faccia del povero #WillyMonteiroDuarte ?!

Meglio

che non aggiungo altro altrimenti mi denunciano!!! https://t.co/UrhhuItBr1 — Massimiliano (@maxmar68) September 12, 2020

Quelli che leggete qui in alto sono solo alcuni dei tantissimi tweet che gli utenti stanno pubblicando su Twitter condannando il selfie. Anche il tweet di Gasmann è stato ricondiviso e commentato da migliaia di utenti.