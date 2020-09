View this post on Instagram

E poi ci sono gli amici degli assassini di Willy che scrivono POST IGNOBILI come questo!!! Non ve lo aspettavate? Io si! Purtroppo il razzismo resta una piaga terribile, ma l'unica razza inferiore è quella che offende, violenta e uccide la dignità delle altre! Scusaci ancora Willy. . . . #VERGOGNA #willymonteiroduarte #willy #iolapensocosí #razzismo #xenofobia