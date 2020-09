Vanessa Incontrada presenta Fabrizio Moro ai Seat Music Awards 2020 e commette una clamorosa gaffe in diretta: la reazione di Carlo Conti.

Gaffe in diretta di Vanessa Incontrada ai Seat Music Awards 2020. L’attrice e conduttrice spagnola, insieme a Carlo Conti, sul palco dell’Arena di Verona, nel presentare al pubblico l’arrivo di Fabrizio Moro, ha commesso una gaffe che Carlo Conti le ha immediatamente fatto notare, ma come hanno reagito Conti e lo stesso Fabrizio Moro?

Vanessa Incontrada e la gaffe su Fabrizio Moro: “Fiorentino come Carlo Conti”

“Un cantautore bravo, forte e intelligente”: con queste parole Carlo Conti dà il via all’annuncio dell’arrivo sul palco di Fabrizio Moro. “E’ fiorentino come te“, aggiunge Vanessa Incontrada stupendo Carlo Conti che corregge immediatamente la collega. “No“, commenta Conti. “Come no?”, chiede la Incontrada. “Fabrizio non è fiorentino, è romano”, le fa notare ancora il conduttore toscano. “E’ vero, è romano. Scusami, hai ragione”, ha poi ammesso Vanessa che, per giustificare la gaffe commessa, aggiunge – “Io pensavo già all’artista successivo” (il riferimento è a Piero Pelù arrivato sul palco dell’Arena di Verona subito dopo Fabrizio Moro.

“Lui è romano ed è moro come me”, ha aggiunto ancora Carlo Conti che ha poi lasciato il palco proprio a Fabrizio Moro, acclamato dal pubblico presente all’Arena di Verona e osannato sui social dopo un’esibizione da brividi.

Il cantautore romano, infatti, ha regalato un medley di tre dei suoi grandi successi ovvero “Il senso di ogni cosa”, “Portami via” e “L’eternità”.

Al termine dell’esibizione, Fabrizio Moro non ha commentato la gaffe di Vanessa Incontrada salutando il pubblico, entrambi i conduttori e augurandosi di poter presto tornare a cantare live.

“Ciao Fabrizio, bentrovato. Portami via per me è sempre un’emozione perchè fa parte di uno dei Sanremo che ho avuto l’onore di condurre quindi è una canzone che mi emoziona ascoltare”, ha detto Carlo Conti salutando il cantautore romano.

“Come va? Sei pronto per rifare musica dal vivo?”, ha chiesto ancora Conti a Moro. “Siamo pronti e spero che questo primo passo crei delle prospettive più rosee per il nostro futuro“, ha risposto Fabrizio Moro che a Verona ha riabbracciato l’amico Ermal Meta.