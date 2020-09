Emma Marrone in Armani a Venezia: che spettacolo – Foto

Emma Marrone sfila sul red carpet del Mostra del Cinema di Venezia 2020 con un abito Armani e manda in delirio il web, foto.

Emma Marrone sfila sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2020 e conquista tutti. La cantante salentina si è presentata con un abito di Giorgio Armani monopolizzando i flash dei fotografi presenti e ricevendo migliaia di complimenti sui social dove ha condiviso alcune foto dell’outfit. “Pazzesca”, “M’inchino a cotante bellezza”, “Meravigliosa”, sono solo alcuni dei commenti dei fans, ma com’era l’abito indossato dalla Marrone? Eccolo.

Emma Marrone con un abito di Giorgio Armani conquista tutti a Venezia. Il web: “Bella da morire”

“Sono davvero onorata di far parte di questa grande famiglia.

Grazie infinite a Giorgio Armani e a tutto il team di @armanibeauty per questa ennesima esperienza insieme.

@bulgari Evviva il cinema”, ha scritto Emma su Instagram condividendo due foto del suo red carpet che hanno letteralmente conquistato i fans che hanno osannato Emma regalandole like e tantissimi complimenti.



Dopo essersi mostrata senza trucco e senza filtri, Emma si trasforma arrivando sul red carpet di Venezia 2020 con un bellissimo abito di Armani e trucco e parrucco meraviglioso.

Tra i tanti commenti sono arrivati anche quelli degli amici vip. “Armanica”, ha scritto l’amico nonchè stilista Francesco Scognamiglio. “Wow“, ha aggiunto Miriam Leone. “Pazzesca” è il commento di Carolina Crescentini mentre i Tiromancino hanno scritto “Pretty girl”.

La foto ha ricevuto più di 100mila like in poche ore e tra i tanti, spiccano quelli di Alessandro Preziosi, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Alessandra Mastronardi, Elisabetta Gregoraci, Giorgia, Giulio Berruti, Anna Tatangelo, Martina Stella, Francesco Totti, Elena D’amario, Antonella Clerici, The Kolors e tanti altri.

Un vero successo per Emma Marrone che, dopo il successo del nuovo singolo “Latina” si è concessa una passerella di prestigio sul red carpet di Venezia 2020.