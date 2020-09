Boomdabash chi sono? Componenti, carriera e canzoni famose

I Boomdabash nascono a Mesagne nel 2002, quando il deejay Blazon, i cantanti Biggie Bash e Payà, e il beatmaker abruzzese Mr.Ketra decidono di creare un sound system.

Della vita privata dei quattro componenti si sa molto poco, a parte la loro identità. Il vero nome di Biggie Bash è Angelo Rogoli, quello di Payà è Paolo Pagano, quello di Blazon è Angelo Cisternino (che l’anno scorso si è sposato con la compagna Veruska Urgese da cui ha avuto anche un figlio) e, infine, quello di Mr.Ketra è FabioClemente. Il più famoso tra tutti è proprio Mr.Ketra che, insieme a Takagi, ha creato brani di grande successo diventati dei tormentoni. Ne sono un esempio Amore e Capoeira con Giusy Ferreri, Da Sola in the night con Elisa e Tommaso Paradiso (dei Thegionalisti) e Voglio ballare con te con Baby K.

Il quartetto si differenzia fin da subito dallo sfondo reggae internazionale per l’aggiunta di componenti musicali alternative, come mix di soul, Hip Hop e drum and bass.

Account social: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter

Sito Web: www.boomdabash.com

Boomdabash: carriera musicale

I Boomdabash, come detto in precedenza, nascono nel 2002 ma diventano un gruppo a tutti gli effetti e nel 2008 pubblicano il loro primo disco Uno e distribuito da Elianto Edizioni. La band vanta prestigiose partecipazioni nei migliori festival reggae d’Europa e d’Italia come il Rototom Sunsplash e l’Arezzo Wave.

Due anni dopo nel 2011 pubblicano il secondo album Mad(e) in Italy, trascinato dal singolo Murder. Grazie al quale nello stesso anno vincono l’MTV New Generation Contest. L’anno successivo, nel 2012, pubblicano il singolo Danger e iniziano una piccola tournée negli Stati Uniti d’America, con concerti a New York, Miami e Los Angeles, riscuotendo un buon successo. Nello stesso anno ha partecipato al raduno di protesta contro la mafia a Mesagne (Puglia), organizzato in seguito alla tragedia avvenuta all’ingresso dell’istituto Morvillo-Falcone.

Nel 2013 è stato pubblicato con la Soulmatical il loro terzo album dal titolo Superheroes, nel quale sono contenute alcune collaborazioni con i Sud Sound System, Clementino, DJ Double S, Bobby Chin dei BlackChiney e con i Ward 21. Nel 2014 realizzano insieme agli Otto Ohm il singolo L’importante. Nello stesso anno collaborano con il rapper Fedez al brano M.I.A., presente nell’album Pop-Hoolista. L’anno successivo pubblicano il quarto album Radio Revolution, che ha riscontrato molto successo. L’anno successivo pubblicano il singolo Portami con te.

Nel 2018 pubblicano i singoli Barracuda con Jake La Furia e Fabri Fibra e il brano di grande successo Non ti dico no con Loredana Bertè, entrambi estratti dal quinto album Barracuda.

Boomdabash : a Sanremo con ‘Per un milione’

I Boomdabash quest’anno parteciperanno al Festival di Sanremo 2019, con il brano ‘Per un milione’. La canzone parla dell’innocenza e del diventare genitori, infatti a Tv sorrisi e Canzoni affermano: “Il tema è dolce ma tireremo fuori tutta la nostra energia reggae. Anche se è strano unirci per la prima volta a un’orchestra: l’effetto nel complesso sarà emozionante e fuori dall’ordinario”.

Qui sotto vi lasciamo il testo del brano:

Ti aspetterò

Perché sei tu che porti il sole

E non c’è niente al mondo

Di migliore di te

Nemmeno vincere un milione

Ti giuro che l’attesa aumenta il desiderio

È un conto alla rovescia

Col tempo a rilento

Però ti sto aspettando come aspetto un treno

Come mia nonna aspetta un terno

Aspetterò che torni come aspetto il sole

Mentre sto camminando sotto un acquazzone

Come una mamma aspetta quell’ecografia

Spero che prenda da te

Ma con la testa mia

Ti aspetto come i lidi aspettano l’estate

Come le mogli dei soldati aspettano i mariti

Ti aspetto come i bimbi aspettano il Natale

Come i signori col cartello aspettano agli arrivi

E non è mai per me

Ti aspetterò

Come il caffè a letto a colazione

Come ad un concerto dall’inizio

Si aspetta il ritornello di quella canzone

Ti aspetterò

Perché sei tu che porti il sole

E non c’è niente al mondo

Di migliore di te

Nemmeno vincere un milione

Non c’è niente al mondo

Che vorrei di più di te

Di più di quel che adesso c’è già fra di noi

Nemmeno un milione

Non c’è niente al mondo che farei io senza te

Perché io non ti cambierei nemmeno per…

Nemmeno per un milione

Se mi cercherai io ti aspetto qui

Ti mando la posizione

Così se poi mi raggiungi

E poi ti stringo forte

Questa volta non sfuggi

Non ti perderò più

Aspetterò che torni come aspetto il mare

Mentre sto camminando sotto il temporale

Come una mamma aspetta il figlio fuori scuola

Ti aspetto come chi vorrebbe riabbracciarlo ancora

Ti aspetto come il gol che sblocca la partita

Come le mogli dei soldati aspettano i mariti

Ma già l’attesa è fantastica

Noi come benzina

In questo mondo di plastica

Ti aspetterò

Come il caffè a letto a colazione

Come ad un concerto dall’inizio

Si aspetta il ritornello di quella canzone

Ti aspetterò

Perché sei tu che porti il sole

E non c’è niente al mondo

Di migliore di te

Nemmeno vincere un milione

Non c’è niente al mondo

Che vorrei di più di te

Di più di quel che adesso c’è già fra di noi

Nemmeno un milione

Non c’è niente al mondo che farei io senza te

Perché io non ti cambierei nemmeno per…

Nemmeno per un milione

Boomdabash e le hit estive

A giugno 2019, i BoomDaBash pubblicano, con la collaborazione di Alessandra Amoroso, la hit estiva “Mambo Salentino”. A luglio 2019, Jovanotti li chiama con sè sul palco durante la tappa di Barletta del Jova Beach Party. A giugno 2020, sempre con la collaborazione di Alessandra Amoroso, sfornano un altro successo con Karaoke.

Al momento, rappresentano una delle band più amate e seguite della musica italiana.