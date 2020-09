Giulia De Lellis a Venezia: piccole sfortune (e un piatto di pasta)

View this post on Instagram

Ci tengo a condividere questa foto … Li vedete i puntini sulle guance ? È ACNE, PUÓ VENIRE A TUTTI IN QUALSIASI MOMENTO A QUALSIASI ETÀ. Quindi è inutile che continuate a commentare dicendo “che schifo è piena di brufoli” Ma che ne sapete voi se lei ci soffre guardandosi allo specchio vedendosi così ? Oppure magari per lei è il suo punto di forza,nonostante é così riesce ad essere fortunatamente sempre se stessa. Soffrire di acne non è una vergogna, ci sono momenti in cui la sua pelle peggiora, e momenti in cui magari ne ha poco o niente . E lo dico a tutte voi donne/uomini,non ci soffrite siete belle/i sempre e comunque ,non vi deve demoralizzare un acne. Se vi sentite sbagliate/i è perché le persone che vi guardano vi fanno sentire così,se riuscissimo a guardare un viso colpito da un acne normale come un viso senza niente vedrete che la maggior parte delle persone si sentirebbero più se stessi e starebbero meglio con la comunità. Detto questo,ma la vedete Giulia quanto è bella? Cosa le dovrebbe fare un acne ? Può solo accompagnare ! 👋 "La bellezza è un sorriso,un'anima" @giuliadelellis103 🤍