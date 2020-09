Troppo spesso non badiamo al peso degli zainetti dei bimbi. Portano davvero a scuola il carico giusto per la salute della loro schiena? Oggi scopriremo il peso corretto per prevenire i rischi.

I bambini portano nella maggior parte dei casi pesi esagerati nel loro zaino. Questo potrebbe comportare non pochi rischi per la schiena. Opportuno è sapere il peso corretto dello zaino così da prevenire danni per la salute.

Zainetti: peso corretto per proteggere la schiena dei bimbi

Cominciamo col dire che gli zainetti non dovrebbero mai superare il 10% del peso del bimbo che lo indossa. Questo potrebbe evitare non pochi rischi per la loro schiena.

Tutti dovremmo tener d’occhio il sovraccarico che c’è sulle spalle dei bimbi nel momento in cui si preparano per andare a scuola.

Ormai siamo giunti al momento di apertura delle scuole e dobbiamo assolutamente far caso a tutto ciò che concerne la salute dei nostri bambini.

Forse lo zaino è qualcosa che spesso e volentieri ci sfugge ma in realtà è di vitale importanza. Possiamo quindi riuscire a capirne di più per risolvere problemi alla schiena ai quali potrebbero incombere i nostri figli, acquisendo consapevolezza in merito a realtà scientifiche e soprattutto tenendo bene a mente che il carico sulla colonna vertebrale può causare dei problemi.

Controlliamo il peso degli zainetti e sfruttiamo al meglio utili consigli

Il peso degli zainetti quindi deve essere tenuto sotto controllo, dovremmo evitare di esagerare il carico poiché potrebbe rivelarsi controproducente per la schiena dei bimbi.

Per tutti i bambini che si approcciano all’inizio del nuovo anno scolastico è bene sapere che il carico all’interno degli zainetti non dovrebbe mai superare il 10% del peso totale del bambino che lo indossa.

Inoltre, il problema è proprio quello per il quale questi zaini vengono indossati anche per un tempo prolungato. I bambini infatti indossano gli zaini appena usciti da casa per portarseli dietro fino all’entrata in classe, i tempi si allungano in maniera esponenziale.

Zainetti: consigli

Talvolta questi zaini non vengono assolutamente poggiati a terra anche dopo l’uscita da scuola, magari nel pomeriggio. Gli zaini moderni purtroppo hanno anche un altro grande difetto: ancora vuoti, senza averci infilato nulla dentro, pesano già molto poiché sono superaccessoriati.

Uno dei consigli che ci sentiamo di darvi, soprattutto quando i bambini frequentano l’asilo o le scuole elementari, e quello di

parlare con le varie insegnanti e organizzare tutto ciò che è essenziale portare a casa e tutto quello che invece è possibile lasciare in classe.

Questo potrebbe già essere un rimedio per alleggerire gli zainetti dei vostri figli. Nella maggior parte dei casi infatti vengono inseriti negli zainetti dei libri di testo o altri oggetti inutili e che restano nello zaino per tutto il giorno, senza essere minimamente toccati.

I rischi

Ma vediamo quali sono i rischi. Il peso eccessivo durante il tragitto da casa a scuola e anche a volte nel corso delle lezioni, porta sicuramente a delle posture scorrette, a delle posizioni viziate su sedia e di conseguenza sul banco anche quando gli zaini vengono poggiati sul retro delle sedie.

Questo può portare ad un iniziale fastidio alla schiena

Prima di tutto lo zaino dovrebbe essere munito di schienale rigido in modo da ridurre questi fastidi.

Le bretelle dovrebbero essere belle larghe e imbottite per non creare dei fastidi anche sulla pelle stessa delle spalle.

Queste, devono essere sempre posizionate nella stessa misura, poiché una più lunga una più corta comporterebbero un atteggiamento sbagliato della postura.

Questi sono dei semplici consigli che possiamo mettere in pratica nella quotidianità evitando di lasciarci sfuggire un qualcosa che può creare dei disturbi alla salute dei nostri bambini e della loro postura.