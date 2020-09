Spazio: lanciato razzo europeo Vega progettato dall’italiana Avio

Dopo numerosi rinvii è stato lanciato nello spazio il razzo europeo Vega, progettato dall’azienda italiana Avio di Colleferro, in provincia di Roma.

Lanciato il razzo europeo Vega dell’Agenzia spaziale europea (Esa) dalla base europea di Kourou, in Guyana Francese dopo numerosi rinvii per il maltempo e per la pandemia.

Per la prima volta porta in orbita 53 microsatelliti la maggior parte di piccole dimensioni con un peso inferiore a 15 chilogrammi.

Nel luglio 2019 era fallito il lancio dopo soli due minuti dal decollo per un guasto strutturale.

Il lanciatore Vega è stato progettato e costruito in Italia da Avio, azienda di Colleferro, in provincia di Roma.

Di recente la Cina ha lanciato la sua prima sonda su Marte così come gli Emirati Arabi Uniti sempre sul pianeta rosso.