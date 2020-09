Le novità di Netflix in arrivo a Settembre 2020, film, serie e trame

Le novità di Netflix in arrivo a Settembre 2020, film, serie e...

A settembre su Netflix sono in arrivo tantissime novità come Enola Holmes, interpretata dalla giovane Millie Bobby Brown.

La piattaforma di streaming Netflix continua a mostrare il suo impegno per premiare i suoi abbonati offrendo loro ogni mese tantissime novità, come film e serie tv da guardare tutte d’un fiato. A Settembre potrete visionare due film cult di Sorrentino o allietarvi con esclusive nuove serie tv.

Netflix, cosa vedere a Settembre, film serie e trame

A Settembre nuov i film saranno disponibili sulla piattaforma di Netflix ma la novità più attesa riguarda le serie tv.

Tra i film in uscita ci sono:

1 settembre, The Amazing Spider-Man 2 gradito dagli amanti dei film ideati dalla Marvel, molti vorranno rivedere questo film del 2014 con protagonista Andrew Garfield

4 settembre- Sto pensando di finirla qui come suggerisce il film si tratta di una donna che pensa al suicidio e lo fa nel corso di un viaggio molto particolare. Diretto e sceneggiato da Charlie Kaufman, noto per il film Se mi lasci ti cancello.

10 settembre – La babysitter Killer Queen un film per gli appassionati di horror mouvie, sequel del film La babysitter (2017).

15 settembre- The Terminal, un film d’azione che racconta come a causa di un copo di stato il protagonista resta bloccato all’aeroporto JFK.

16 settembre- Le strade del male, si tratta di un film storico che narra del Dopoguerra. Dopoguerra.Attore protagonista il giovane attore Tom Holland farà di tutto per amore della sua famiglia.

17 settembre- Django Unchained, il film western con Leonardo Di Caprio approda diretto da Quentin Tarantino, tra i film più attesi su Netflix di quest’anno.

23 settembre- Enola Holmes, la sorella sedicenne di Sherlock Holmes, una ragazza dotata di ingegno idee e forza diventerà una detective brava ancora più del fratello. La protagonista è l’attrice Millie Bobby Brown, nota per aver recitato in Stranger Things.

Tra le serie tv più attese invece troviamo:

3 settembre- Il Giovane Wallander – una serie poliziesca in cui il protagonista si impegna a fare luce su un crimine.

4 settembre – Away è una serie statunitense dedicata agli amanti del genere drammatico, creata da Andrew Hinderaker la serie fantascientifica in cui Hilary Swank veste i panni della protagonista Emma Green, racconta le vicende di una donna comandante che lascia la sua famiglia per una pericolosa missione su Marte.

7 settembre- My Octopus Teacher – un polpo nel Sud dell’Africa racconterà in questa serie tutti i segreti del proprio mondo acquatico.

10 settembre- Julie and The Phantoms la protagonista Julie, formerà una band d’eccezione in cui i componenti oltre lei sono tre fantasmi appassionati di musica intenzionati a risollevarle il morale.

11 settembre- La Duchessa per gli amanti del genere storico, la serie porterà alla luce la’ appassionante storia d’amore clandestina di una duchessa del XVII secolo, Georgiana Spencer.

16 settembre- Baby (stagione 3) il seguito di una serie molto seguita e per questo molto attesa, racconta dello scandalo delle baby squillo dei Parioli.

18 settembre – A settembre per la gioia dei bambini arriva anche la serie tv dedicata a Jurassic Park. Intitolata Jurassic World: Camp Cretaceous. Gli autori sono i medesimi della fortunata saga: Frank Marshall, Colin Trevorrow e Steven Spielberg.

Ratched è una serra che narra le storie dei pazienti di un ospedale psichiatrico della fine degli anni ’40.

The Social Dilemma – i social media influenzano la nostra vita. Questa serie racconta tutti gli effetti collaterali dei social.

22 settembre- Jack Whitehall: Travels with my father (stagione 4) la quarta stagione continua a raccontare le vicende del comico Jack Whitehall impegnato in un viaggio accompagnato dal padre.

27 settembre- Le regole del delitto perfetto (stagione 5) – siamo giunti alla 5 stagione dell’amatissimo thriller giudiziario che narra di un complesso omicidio.