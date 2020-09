Ikea + LEGO, nasce BYGGLEK i mobili lego per gli appassionati dei bloks

Lego continua a sorprendere lanciando collaborazioni che soddisfano gli appassionati dei mattoncini. A ottobre il lancio dell’attesissimo BYGGLEK.

Un’azienda innovativa, sorprendente, accattivante quella della Lego che non si smentisce mai, riesce a stare al passo coi tempi, ad innovarsi e a realizzare collaborazioni con altri grandi marchi che portano alla nascita di collezioni straordinarie e limitate che vanno a ruba. Non solo mattoncini ma veri e propri imperi che si ergono sulle fondamenta della fantasia. Tanti coloratissimi blocks per creare intere città, costruzioni navali, cantantieri, fattorie, stazioni, tutto ciò che il tuo bambino riesce ad immaginare la lego lo ha realizzato e non ci sono limiti all’immaginazione.

LEGO + Nike, mai viste scarpe così

Recentemente la LEGO ha creato delle Snikers in cooperazione con la Nike. Dall’unione e dalla collaborazione di due grandi menti come quella di Tijs Van Impe, un artista belga che dipinge a mano le sneakers Nike e Dirk Denoyelle, un professionista LEGO certificato, è nata una scarpa curata nei minimi dettagli, che ha sbalordito gli appassionati Lego e non solo.

“Questa creazione ibrida unica di una sneaker Nike mescolata con mattoncini LEGO è stata il mio progetto più elaborato finora. Sono estremamente orgoglioso del risultato finale e sento ancora una volta di essermi spinto oltre i miei limiti. Non volevo soltanto dipingere le scarpe come ho già visto fare da altri finora. È stato fondamentale incorporare parti originali LEGO assicurandomi che le scarpe fossero indossabili”, così parla di questa esperienza Tijs Van Impe.



Quello che rende unico questo progetto è infatti il dettaglio. La scarpa contiene parti originali LEGO, la scatola delle scarpe è un mattoncino e non è in cartone, il sacco antipolvere delle scarpe è griffata LEGO e contiene pezzi di ricambio lego affinchè le scarpe possano originare nuovi scenari.

LEGO+ Ikea, arrivano i mobili componibili

La LEGO ha un grande pregio, quello di vedere il suo potenziale concretizzarsi nel futuro. Con il lancio sul mercato di questo set gioco nato in collaborazione con la multinazionale svedese i mattoncini diventano mobili e componenti di arredamento.

Tra meno di un mese, BYGGLEK sarà disponibile nei negozi Ikea di tutta Italia. Grazie a questi mattoncini sarà possibile realizzare gli interni delle case, in ogni dettaglio. L’azienda parlando di questo progetto con orgoglio spiega:

“Con la collezione BYGGLEK, i bambini possono vivere mille avventure, volando sulle ali della fantasia. E quando è ora di rimettere a posto, non è necessario smontare le costruzioni. Il gioco si può interrompere e riprendere in qualsiasi momento. Non solo: per la gioia degli adulti, i contenitori BYGGLEK si inseriscono armoniosamente in qualsiasi ambiente della casa”.