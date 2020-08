Esercizi facili per un rapido consumo calorico: allenamento breve

Per consumare moltissime calorie, anche stando a casa, si possono fare degli esercizi facili e specifici, un allenamento che durerà davvero poco tempo ma che vi regalerà molta soddisfazione.

Basta ritagliarsi un piccolissimo spazio di tempo all’interno della propria giornata, anche se ricca di impegni, sappiamo che riuscirete a trovare quel momento da dedicare a voi per portare a termine questo mini allenamento che andiamo oggi a proporvi.

L’importanza di allenarsi

Recenti studi hanno dimostrato che eseguire una serie di esercizi a ritmo sostenuto rientra nelle attività efficaci a consumare molte più calorie di quanto si pensa e in breve durata. Fare sport è importante per il benessere psicofisico, soprattutto quando si sta praticando una dieta dimagrante incentrata sulla perdita di peso. Riuscirete a garantirvi inoltre un aspetto e una pelle più tonici. Per diversi motivi, sappiamo benissimo che, molte di noi, non riescono ad acquisire una certa regolarità per quanto riguarda l’attività sportiva, che sia la corsa, che siano degli esercizi ripetuti, oppure l’andare in palestra.

Sarà soltanto la cadenza regolare che daremo alle varie sedute di allenamento che ci soddisferà nel tempo portandoci a raggiungere i risultati sperati

Troppo spesso la mancanza di tempo è il maggior ostacolo da dover superare per chi vuole approcciare allo sport in generale poiché, non riusciamo ad incastrarlo secondo le nostre comodità, quel che conta è però la forza di volontà.

Esistono ad oggi moltissime discipline che si adattano ad ognuno di noi, moltissimi mini allenamenti anche di soli 3 o 5 minuti che si possono fare anche quando si torna tardi dal lavoro, oppure se si ha la giornata stracolma di impegni. Questi mini allenamenti sono un’ottima soluzione per chi davvero non ha tempo.

Quello che vi proponiamo oggi è un allenamento formato da esercizi di massima intensità che riusciranno a garantirvi nel tempo un aumento della vostra resistenza, quindi un’ottimizzazione del vostro benessere fisico e per di più, con una singola seduta, riuscirete a consumare tra le 200 e le 300 cal. Andiamo ad illustrare tutti gli esercizi che seguono con le spiegazioni annesse per agevolare la vostra attività settimanale.

Burpees

Posizionatevi in piedi con le braccia distese lungo il corpo, scenderei verso il basso piegando contemporaneamente le gambe, come se stesse seguendo uno squat, appoggiate le mani a terra all’altezza del petto. Distendete poi le gambe fino a raggiungere una posizione di piegamento ed eseguitene uno vero e proprio sulle mani. Infine, tornate nella posizione di squat e fate un salto in alto.

Jumping jacks

Dopo esservi messe in piedi, con gambe e braccia uniti, saltate aprendo le gambe e sollevando contemporaneamente le braccia, tornate nella posizione di partenza, e ripetete.

Corsa con ginocchia alte



Correte sul posto alternando il braccio alla gamba opposta. Eseguite la spinta solo con l’avampiede e cercate di portare le ginocchia verso il petto evitando di piegare il busto.

Mountain climber

Questo esercizio si esegue partendo dalla posizione di plank, mani alla larghezza delle spalle con i palmi appoggiati e le punte dei piedi a terra.

Il corpo dovrà essere parallelo al pavimento, l’addome contatto, e testa e collo dovranno prolungarsi per tutta la durata dell’esercizio.

Piegate poi la gamba destra e portare il ginocchio destro al petto allungando indietro la gamba sinistra. Allungate la gamba destra indietro piegando poi la gamba sinistra e portando il ginocchio sinistro al petto. Per passare da una posizione all’altra, eseguite sempre un piccolo salto.

Squat jump

Partite in piedi, posizionatevi con le gambe aperte alla larghezza del bacino. Saltate aprendo le gambe fino a raggiungere la posizione di squat. Le braccia accompagneranno la spinta. Per finire, tornate nella posizione di partenza.

Per completare l’allenamento è possibile terminare con una breve corsa di defaticamento, per una durata di 15 minuti circa. Se non si può correre andrebbero benissimo anche l’ellittica, il tapis roulant, la cyclette.

I risultati saranno visibili già dopo poco ma cosa più importante è che vi sentirete davvero più in forma, ricche di energia e sicuramente più motivate.