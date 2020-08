Diana Del Bufalo: “L’uomo? Deve far ridere con la volgarità”

Diana Del Bufalo ha rivelato che il suo uomo ideale deve saperla farla ridere, facendo battute che hanno a che fare con la volgarità.

Diana Del Bufalo è una delle poche ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi che pur non avendo vinto il talent show è riuscita ad entrare nel cuore di milioni di telespettatori. L’attrice, recentemente intervistata da Cinemaniaco, tra una confessione e l’altra, ha rivelato come deve essere il suo uomo ideale e non aspettatevi nessun principe azzurro perché Diana ha descritto il suo uomo ideale come colui che riesce a farla ridere con battute volgari.

“Un uomo deve essere in grado di farmi ridere con la volgarità” ha rivelato l’ex di Paolo Ruffini, tra l’altro lui sembra aver trovato l’amore dopo la fine della loro storia. “Un uomo deve essere volgare, deve dire le parolacce ma non nel senso coatto del termine” ha proseguito l’attrice.

“Deve farmi ridere dicendo cose sessuali che siano volgare e divertenti” ha stupito Diana Del Bufalo sul suo uomo ideale come soltanto lei sa fare, per poi tornare a parlare della fine della sua storia con Ruffini.

Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo ammette: “E’ stato una grande delusione”

Diana Del Bufalo, come anticipato, dopo aver descritto come dovrebbe essere il suo uomo ideale, è tornata a parlare della fine della sua storia con Paolo Ruffini. Storia che è terminata durante l’ultimo periodo del 2019 e che l’ha fatta parecchio soffrire.

“Ci ho provato con lui, davvero tanto, ma sono arrivata alla consapevolezza che le persone non cambiano e non si cambiano“ ha ammesso amareggiata l’attrice, che di recente si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. “E’ stato una grande delusione, ho provato talmente tanta sofferenza che ho pianto sul pavimento di camera mia“ ha proseguito Diana. “Ma questa sofferenza mi ha reso donna e per questo lo ringrazierò” ha concluso.

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono amati come non mai, ma nonostante ciò la loro storia è purtroppo arrivata al capolinea e i due non si sono di certo lasciati in buoni rapporti. Diana però sembra aver finalmente trovato la serenità dopo la tanta sofferenza provata alla fine di questa relazione.