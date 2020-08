14 cibi che non dovresti mangiare di sera

Non sai cosa preparare per cena? Sicuramente sappiamo dirti cosa non mangiare assolutamente perchè fa male a peso e salute, soprattutto se assunto di sera.

Sappiamo bene che un’alimentazione sana e salutare prevede l’esclusione parziale o totale di alcuni cibi quali: cibi trasformati, cibi ricchi di zuccheri, cibi molto salati e cibi molto grassi. Ovviamente seppur definiti cibi spazzatura questi cibi deliziano il palato più degli altri e spesso la voglia di assumerli ci assale, soprattutto la sera, quando ci balena nella mente l’opzione di cenare al fast food o mentre gurdiamo un film al quale si abbinerebbe perfettamente qualcosa da sgranocchiare e non stiamo certo parlando di un gambo di sedano.

Eppure queste voglie di cibo serali possono rappresentare un pericolo per la nostra salute e anche per il nostro peso. Se non puoi fare a meno di uno spuntino serale opta per qualcosa di diverso da questi 14 alimenti sconsigliati dai i nutrizionisti.

Scopri anche quali sono gli alimenti da scegliere per ridurre il senso di fame.

14 cibi da evitare assolutamente di sera

Se vogliamo preservare peso e salute non possiamo mangiare tutto quello che desideriamo e soprattutto non possiamo mangiarlo quando vogliamo. L’orario in cui mangiamo influisce sulla digestione del cibo: mangiare pesante di sera prima di coricarsi oltre a farci dormire male potrebbe favorire gonfiore e indigestione mentre mangiare la stessa cosa a pranzo ci permetterebbe di avere più ore per smaltirlo correttamente nell’arco della giornata.

Ecco l’ elenco dei 14 cibi da evitare d assumere di sera secondo gli esperti:

1. Fast food

Gli esperti sottolineano che consumare certi cibi la sera è particolarmente dannoso perchè interferisce con il ritmo circadiano del nostro corpo programmato per essere vigile e sveglio in determinate ore e dormire in altre, solitamente la notte. Il corpo ovviamente digerisce meglio nelle ore in cui è programmato per essere sveglio anche perchè mangiare è una delle funzioni previste in questo orario. Mangiando pesante di sera quindi chiedi al corpo un’attività extra da compiere in un momento in cui aveva previsto solo di riposare.

2. Patatine fritte

Secondo la nutrizionista Caroline West Passerrello, mangiare patatine fritte di sera prima di andare a dormire danneggerebbe la qualità del tuo sonno per lo stesso motivo che vi abbiamo spiegato al punto precedente. Il tuo corpo sarà impegnato nella digestione del grasso di questo sfizioso pasto e non potrà concentrarsi sul favorire il tuo riposo ottimale.

3. Bevande alcoliche

Secondo uno studio scientifico, bere alcolici, soprattutto di notte, disturberebbe la qualità del tuo sonno e potrebbe anche essere fonte di insonnia.

4. Il tè

Come ben saprete e come sottolinea il dottor Libby Mills il tè è una bevanda che contiene caffeina, un eccitante che altera il sonno quindi sconsigliato la sera. Sarebbe meglio sostituire il tè con infusi di erbe come la camomilla.

5. Popcorn

Niente si abbina ad un film meglio dei popcorn ma purtroppo il loro alto contenuto di sale li rende inadatti la sera poichè favorisce la disidratazione. La sete potrebbe disturbare il tuo sonno come sottolinea la nutrizionista Debbie Petitpain.

6. Gelato

Fa caldo e sicuramente un po di gelato fresco potrebbe allietarti ma se è calato il sole pensaci bene prima di addentare un fresco gelato pieno di grassi che potrebbe causarti indigestione o reflusso, senza contare che un cucchiaino tira l’altro nel caso di gelato in vaschetta, quindi si rischia di finire a letto troppo pieni come ricorda la nutrizionista Debbie Petitpain.

7. Chips

Un sacchetto di patatine è un’altra opzione sbagliata di snack serale. Le patatine sono piene di olio e sale e potrebbero favorire sete e bruciore di stomaco notturno, secondo la nutrizionista Bonnie Taub-Dix.

8. Caramelle alla menta

Alcuni scienziati hanno scoperto che la menta ha proprietà energizzanti ed eccitanti, questi effetti si ottengono mangiandolo o annusandola, motivo per il quale ovviamente andrebbe consumata durante il giorno piuttosto che di notte.

9. Cioccolata calda

Non è questo il periodo in cui ci verrebbe in mente ma ricordatelo per i prossimi mesi freddi a venire, la cioccolata calda dovrebbe essere evitata di sera perchè il cioccolato contiene caffeina come sottolinea il nutrizionista Angel Planells.

10. Salsa piccante

Sempre secondo Angel Planells, la salsa piccante generalmente provoca reflusso se assunta di giorno, assunta di sera il rischio si moltiplica.

11. La pizza

Il piatto prediletto da chi non ha voglia di cucinare, la pizza mette d’accordo sempre tutti ma anch’essa è tra i piatti da evitare di sera perchè è un piatto molto grasso che va ad interferire con il funzionamento del sistema digestivo e lede ilnsonno secondo Angel Planells.

12. Cereali

Quante volte hai detto: “Stasera non ceno, una tazza di latte e vado a dormire” peccato che solitamente al latte si accompagna qalche biscottino o dei cereali che contengono un’elevata quantità di zucchero e potrebbe aumentare i tuoi livelli di energia, il risultato? notte insonne e peso in più.

13. Carne

I ricercatori hanno scoperto che mangiare carne ad alto contenuto proteico abbassa il livello di triptofano nel corpo, un amminoacido che aiuta a dormire meglio.

14. Bevande frizzanti

Alcune di queste bevande contengono caffeina, in assenza della quale restano comunque zucchero e bollicine che favoriscono il gonfiore durante la notte secondo la nutrizionista Leah Kaufman.