Emma Marrone accusata di ritoccarsi le foto: la sua reazione

Emma Marrone è stata accusata di modificare le proprie foto con Photoshop prima di pubblicarle sui social. La sua reazione non è tardata ad arrivare.

Emma Marrone è tornata di nuovo al centro della polemica. Il motivo? Qualche ora fa l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato su Instagram uno scatto che immortala la sua figura per intero. Fin qui non c’è assolutamente nulla di male. Peccato che un utente della rete, notando che la cantante appare più alta del solito, l’ha subito accusata di essere ricorsa a Photoshop per modificare la sua figura.

La cantante, come prevedibile, ci ha tenuto a mettere i puntini sulle i rispondendo a tono al fan che ha insinuato che ricorresse a simili trucchetti per modificare il suo aspetto e apparire migliore agli occhi del web.

Emma Marrone è stata accusata di modificare le sue foto su Instagram, ma la cantante, che di recente ha fatto impazzire i suoi fan, ha prontamente smentito il tutto affermando che si tratta di un semplice effetto ottico e nulla di più. Apparire “migliore” agli occhi del web non è tra i suoi obiettivi.

Emma Marrone replica alle accuse: “Basta saper fare belle foto!”

Emma Marrone, come anticipato, ci ha tenuto a precisare subito con chi le ha mosso tali accuse che lei non è solita ricorrere a questi espedienti per apparire fisicamente più appetibile agli occhi degli utenti della rete. Anche perché di mestiere fa la cantante, non di certo la modella.

“Mi dispiace, ma non sono in grado di usarlo. Non lo fare” ha subito precisato la cantante. “Si sono limitati a scattarmi una foto dal basso, tutto qui” ha spiegato. “Tutti vorrebbero amici che sanno scattare bene le foto” ha aggiunto la cantante, che di recente ha asfaltato un hater della rete pubblicamente.

Emma Marrone ha risposto alle accuse sulle sue foto, chiarendo che si tratta di semplici trucchi per dare un effetto diverso alla foto. Nessun foto ritocco o post produzione per una semplice fotografia condivisa sul suo profilo Instagram.

Emma su Instagram, come al solito, non le manda a dire. Questa caratteristica, oltre alla sua bella voce, la rende un’icona agli occhi del suo fedele pubblico.