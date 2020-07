Emma Marrone pubblica la surreale chat con un hater

Emma Marrone ha pubblicato la surreale chat avuta con un suo hater su Instagram. Il dialogo tra i due sembra tutt’altro che sensato.

Emma Marrone ha deciso di rispondere ad un hater che le ha scritto in privato. L’utente in questione l’ha accusata di essere incoerente e quando lei ha replicato, la persona in questione si è detto piuttosto emozionata nell’aver ricevuto una risposta dall’artista.

Emma ha smascherato l’hater pubblicamente, coprendone il nome, mostrando gli utenti della rete cosa succede quando queste persone si affrontano di petto.