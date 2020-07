Demet Özdemir, l’attrice che interpreta Sanem nella soap opera turca Daydreamer Le ali del sogno, incanta tutti: le foto spettacolari.

Demet Özdemir, la protagonista femminile di Daydreamer – Le ali del sogno, la soap opera turca trasmessa tutti i giorni da canale 5, incanta sui social. Sorriso radioso, viso dai lineamenti orientali e un fisico mozzafiato, frutto del suo passato nel mondo della danza. Esattamente come il collega Can Yaman, anche Demet è ormai entrata nel cuore del pubblico italiano che resta incantato di fronte alla bellezza delle sue foto.

Demet Özdemir: sorriso radioso e gambe spettacolari su Instagram, boom di like

Demet è assolutamente bellissima come potete vedere nelle foto qui sopra. La semplicità con cui sta conquistando il pubblico di canale 5 interpretando la dolce ed ingenua Sanem, traspare anche nelle foto che regala ai suoi 10,4 milioni di followers. Sia in bikini, durante una vacanza con la migliore amica, sia con abiti casual o più eleganti, l’attrice sfoggia una classe e una raffinatezza che piace sia agli uomini che alle donne.

Dopo Can Yaman che, con jeans e camicia bianca ha mandato in tilt Instagram, anche la bellissima Demet è ormai diventata una star non solo in patria. Sempre sorridente, l’attrice condivide molti momenti della sua vita sui social mostrando un grande amore per la propria famiglia e per gli animali.

Visualizza questo post su Instagram 💗 Un post condiviso da Demet Özdemir (@1demetozdemir) in data: 28 Giu 2020 alle ore 10:06 PDT

Classe 1992, Demet ha 28 anni e ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come ballerina. Demet è stata al centro del gossip per una presunta storia d’amore con il collega Can Yaman con cui ha mostrato di avere un grande feeling. In realtà, i rumors non sono mai stati confermati e i due si sono sempre dichiarati amici.