Beverley Mitchell, la Lucy di Settimo Cielo, diventata mamma per la terza volta, racconta i problemi avuti in gravidanza e durante il parto.

Lucy di Settimo Cielo è diventata mamma per la terza volta, ma la gravidanza e il parto non sono stati affatto facili. Beverly Mitchell, questo il nome dell’attrice, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Us Weekly, ha raccontato di aver dovuto affrontare un parto molto complicato. Anche la gravidanza, però, non è stata affatto facile a causa di un cancro alla pelle scoperto proprio durante la gestazione.

Beverly Mitchell mamma per la terza volta: i drammi affrontati da Lucy di Settimo cielo

Sposata dal 2008 con Michael Cameron, la Lucy di Settimo Cielo è diventata mamma per tre volte nel corso degli ultimi anni. Dopo Kenzie Lynn (nata nel 2013) e il maschietto Hutton (del 2015), l’attrice ha messo al mondo la piccola Mayzel Josephine presentandola così ai suoi followers che la seguono con grande amore su Instagram: “Abbiamo il piacere di condividere con il mondo la nostra dolce bambina, Mayzel Josephine. Siamo felicissimi e la stiamo inondando di coccole e baci”.

Una gioia incontenibile per l’attrice che è cresciuto con il suo pubblico interpretando la dolce Lusy di Settimo cielo sin dalla prima stagione. L’ultimo periodo, per, per Beverly Mitchell non è stato affatto facile. Nel 2018 ha subito un aborto spontaneo e nel corso della gravidanza di Mayzel ha temuto per un distacco della placenta oltre ad aver scoperto di avere un cancro alle pelle che le è stato rimosso.

Anche il parto non è stato facile. L’attrice si è dovuta sottoporre ad un cesareo ed è stato tutto abbastanza difficile.

“La ripresa è un po’ difficile. Ci sono state complicazioni. Ho perso molto sangue, ma ho avuto dottori fantastici. Ero in un grande ospedale e si sono presi molta cura di me. Il recupero è un processo lento e costante”, ha raccontato l’attrice in un’intervista a Us Weekly.

Il racconto dell’attrice che è ancora amica di Jessica Biel sempre bellissima anche senza trucco e parrucco, ha colpito profondamente i suoi fans e fatto il giro del mondo.