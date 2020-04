Irene Pivetti indagata | Frode per l’importazione di mascherine

Irene Pivetti è indagata dalla Procura di Siracusa nell’ambito di un’inchiesta sull’importazione e distribuzione di mascherine dalla Cina.

L’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è indagata dalla Procura di Siracusa.

In qualità di amministratore delegato della Only logistics Italia srl, la Pivetti si sarebbe resa colpevole dell’immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza.

L’accusa è di frode in commercio.

