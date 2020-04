Sharon Stone | Il commovente video messaggio per la Croce Rossa

Sharon Stone ha voluto sostenere la Croce Rossa Italiana per l’ennesima volta nella sua vita: ecco il video che testimonia il legame speciale tra l’attrice hollywoodiana e i nostri volontari.

Non sono in moltissimi a saperlo, ma Sharon Stone e la Croce Rossa Italiana sono legati a doppio filo da diversi anni.

L’attrice, che è sempre stata particolarmente sensibile in merito al sostegno dell’organizzazione e al riconoscimento del lavoro dei suoi medici e infermieri, ha voluto ringraziare la Croce Rossa per il grandissimo lavoro che sta facendo nel nostro paese per combattere il Coronavirus.

Per registrare il messaggio Sharon ha scelto di indossare una felpa personalizzata della Croce Rossa che l’organizzazione ha fatto realizzare apposta per lei: si tratta di un segno tangibile di enorme vicinanza.

Sharon Stone: “Forza Croce Rossa”

Come capita sempre, le azioni e le iniziative di beneficenza messe in atto dai ricchissimi attori hollywoodiani passano sempre in secondo piano rispetto al loro impegno nel settore dello spettacolo.

Per questo motivo non stupisce il fatto che molti follower si siano stupiti quando hanno visto comparire in video Sharon Stone con la bandiera italiana sul braccio e l’inconfondibile divisa della Croce Rossa Italiana.

Differentemente da altri personaggi pubblici, Sharon si è letteralmente guadagnata la felpa che indossa: nel 2018 la Croce Rossa Italiana ha scelto di insignire l’attrice con la Medaglia d’Oro al Merito della Croce Rossa Italiana, un enorme riconoscimento per le azioni benefiche di Sharon.

All’epoca le parole della Stone trasmisero un’enorme commozione: “È un grandissimo onore per me essere qui. Voi siete dove nessuno vorrebbe trovarsi, fate cose che nessuno avrebbe il coraggio di fare. In un momento in cui ci si dimentica quanto sia importante l’umanità voi siete la risposta. Io sono al vostro servizio. La Croce Rossa è un simbolo di dignità.”

L’attrice aveva meritato la sua medaglia d’oro per quello che è stato riconosciuto come un contributo fondamentale nella realizzazione della “Città della Pace per i Bambini” in Basilicata, progetto ideato dal Premio Nobel per la Pace Betty Williams. Già allora la Stone decise di indossare la felpa con il nome ricamato sul petto che ha mostrato orgogliosamente anche nelle scorse ore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone) in data: 4 Apr 2020 alle ore 1:19 PDT

Questi i passaggi salienti del messaggio:

“Voglio salutare e ringraziare tutti gli operatori della Croce Rossa, che ho conosciuto di persona nel corso degli anni. Vedo immagini di voi che entrate nelle case delle persone per portare fuori le vittime del Coronavirus […] Vedo il cuore che mettete nel vostro lavoro e sapendo che metterete le vostre vite a rischio per portare avanti la vostra missione.

Voglio soltanto dirvi quanto vi ammiro, quanto sono orgogliosa di voi […], quanto significhi per me quello che fate. Vi vedo svolgere il vostro servizio in silenzio, con diligenza, con tanta dignità e attenzione. Sono con voi, vi seguo il mio cuore è con voi.”

Nelle scorse settimane la Stone aveva inviato diversi messaggi ai propri follower, invitandoli a rimanere a casa il più possibile e a tenersi al sicuro, rispettando le misure di sicurezza emanate dal governo (e dai governi di gran parte dei paesi del mondo).

PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO: Ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel Mondo

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.