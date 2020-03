Matteo Salvini in giro con la fidanzata, scoppia la polemica -Video

Il leader della Lega, Matteo Salvini, fotografato in giro per Roma con Francesca Verdini. Bufera mediatica, ma lui si difende così

Matteo Salvini esce per le strade di Roma, in compagnia della fidanzata Francesca Verdini, e scoppia la polemica. La passeggiata domenicale della coppia è stata immortalata dal quotidiano ‘Il Messaggero’ e sono scoppiate subito le polemiche. Il governo ha dettato una linea dura sulle uscite, l’hashtag #iorestoacasa è diventato virale eppure il leader della Lega lo tradisce, hanno sostenuto in molti.

E ci sono colleghi politici come Clemente Mastella o il vicecapogruppo dei Democratici alla Camera, Michele Bordo che l’hanno criticato pesantemente. Secondo loro sono palesi violazioni delle regole. Ma Salvini si è difeso sui Facebook: “Confesso, ieri sono andato a fare la spesa sotto casa con la mia fidanzata. Possono andarci solo quelli di sinistra?”. E poi ha aggiunto che la sua non era una passeggiata romantica, stava andando a comprare e poi in farmacia. Voi che ne pensate?