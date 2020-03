Luca Argentero, proprio come altri volti noti dello spettacolo, ha deciso di attivarsi per offrire un contributo a sostegno della lotta italiana contro il Coronavirus

Luca Argentero si è unito al coro delle tanti voci che in questo periodo delicato per l’Italia, sta facendo di tutto per impegnarsi nella battaglia al Coronavirus. L’attore, attraverso il suo profilo Instagram, ha lanciato un’iniziativa benefica a favore della Protezione Civile, organo che alla stregua di tante altre istituzioni, si sta impegnando per il coordinamento degli interventi per fronteggiare quest’emergenza. Quella dell’attore italiano, è una delle tante iniziative che si propongono di far fronte all’emergenza che il Paese sta vivendo, come quella messa in atto da Chiara Ferragni e Fedez per la sanità italiana.

Dal momento che la Protezione Civile rappresenta il centro di questa linea di attività rivolta alla lotta al Coronavirus, secondo Argentero è necessario intervenire anche per sostenere quest’istituzione, anche con una cifra simbolica di 1 euro, il prezzo di un caffè, o di un importo a scelta, che è possibile donare al sito www.1caffe.org .

Leggi anche:

Emergenza Coronavirus | Come rimpatriare gli italiani all’estero

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Encomiabile la scelta dell’attore italiano, che grazie a quest’iniziativa che prende il nome di “Together for Italy”, ha gettato luce sulla straordinaria macchina italiana che in questo momento sta fronteggiando la pandemia e che consta di moltissimi organi, medici e non solo.

Gina D’Antonio