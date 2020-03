Per contrastare l’emergenza Coronavirsu i vescovi di Roma decidono per la chiusura delle chiese a Roma. Le altre diocesi decideranno per loro conto

“La decisione di chiudere le chiese giuridicamente e canonicamente spetta al singolo vescovo”

Cosi viene annunciato a Storie Italiane il difficile provvedimento preso dalla Chiesa.

In questo delicato momento ognuno deve fare la sua parte, ogni singolo cittadino ma anche ogni gruppo e organizzazione. Così anche la Chiesa prende i suoi provvedimenti e sono provvedimenti , ancora una volta, drastici e difficili.

La diocesi di Roma opta per la chiusura delle Chiese nella Capitale.

Le messe e tutte le funzioni erano del resto già sospese da due settimane ma ora non si potrà accedere alle chiese neanche per una preghiera personale, quantomeno a Roma. Le altre diocesi decideranno in autonomia come rispondere a questa fase di emergenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Coronavirus | ecco le regole corrette per gli spostamenti

Roma, chiese chiuse contro il Coronavirus

“La decisione di chiudere le chiese viaggia sul filo della responsabilità. In questo momento la salute delle persone viene prima di tutto” viene specificato sempre a Storie italiane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Coronavirus | A Piacenza arriva la spesa a domicilio con parola d’ordine

Si ricorda però poi che la fede rimane, anche se si trasforma in un sentimento da vivere nel privato delle proprie case. Arrivano allora i promemoria circa i prossimi appuntamenti pensati dalla Chiesa in Italia, appuntamenti che mirano a creare momenti di condivisione a distanza tra i fedeli.

Il 19 marzo alle 21.00 i cattolici sono invitati alla recita del rosario, dando un segno visivo come una candela accesa o un drappo bianco fuori la finestra. Un piccolo gesto tangibile per rappresentare la reciproca vicinanza spirituale.

Per chi volesse su Rai Uno andrà poi in onda domenica mattina la messa che, in via straordinaria, verrà trasmessa dalla cappella della chiesa della CEE.

Anche la fede dunque diventa un nuovo percorso da seguire nella privacy della propria casa, rimanendo vicini sebbene a distanza, uniti anche se non fisicamente.

Il Coronavirus è oggi anche e soprattutto questo.