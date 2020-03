Oggi ci dedicheremo alla proposta degli burger, anche se, non i soliti, quelli di carne, la ricetta è vegetariana, sana e nutriente e l’ingrediente superfood è la zucca. Ormai cimentarsi in piccoli burger che non prevedano la carne è una delle pratiche più diffuse in moltissimi ristoranti, bistrò, cafè. Improvvisiamoci chef per un giorno e proviamo ad un impreziosire quelle polpette schiacciate con un ortaggio dalle mille proprietà benefiche.

La ricetta di un secondo piatto sano e facile è pronta per essere servita. I burger di zucca morbidi e nutrienti allieteranno anche il palato dei più piccoli, arricchiranno i vostri aperitivi e risolveranno, se preparati in anticipo, molti dei vostri pasti senza alcun senso di colpa.

Zucca | Tanto sapore e tanta salute

La zucca è un alimento davvero ottimo, è povera di calorie e di grassi ed è costituita prevalentemente da acqua. Rafforza moltissimo il nostro sistema immunitario e facilita la digestione. La zucca è tipica del periodo autunnale ma riusciamo a trovarla nei supermercati, anche se non in tutte le varietà, anche nelle altre stagioni.

La tipologia più gustosa della zucca è senz’altro la variante delica, super saporita e perfetta da tagliare a fettine con un pizzico di sale, cosparsa con olio extra vergine di oliva, posizionata su carta forno e infilata al forno, una delizia senza paragoni!

La ricetta perfetta dei mini burger di zucca

Il burger è davvero una pietanza rapida, versatile, da esaltare con tutte le salse che preferiamo, da abbinare a contorni di verdure o legumi. Pensiamo al classico panino con burger, è così pratico che è diventato nel tempo il cibo da strada più in voga in tutto il mondo. Possiamo preparare dei panini con dei burgers per delle gite fuori porta, per dei pranzi veloci al lavoro, per cene dell’ultimo minuto.

Ma di possibilità per gustare dei mini burger ce ne sono infinite, infatti, per tutte coloro che hanno scelto di eliminare la carne dalla propria alimentazione,le alternative vegane e vegetariane sono moltissime!

I legumi con l’aggiunta di uova e/o pangrattato, si prestano in modo ottimale per formare tutte le polpette che preferiamo. Oggi vogliamo proporvi, non solo di sperimentare tante verdure differenti e legumi, ma soprattutto di cimentarvi nella variante burger di zucca.

Sono un incrocio tra polpetta e burger e tra un istante scoprirete gli ingredienti super sani per una ricetta che accompagnerà molti dei vostri pasti.

Ingredienti (per 8 mini burger)

300 g di polpa di zucca

20 g di avena integrale

60 g di parmigiano reggiano grattugiato

60 g di pangrattato (farlo in caso è davvero semplice, se avete un robot da cucina oppure un frullato, scegliete il pane integrale, fatelo a pezzetti e frullatelo, il risultato sarà un pangrattato decisamente più genuino)

sale, aglio, prezzemolo a scelta

1 cucchiaino di olio extra vergine di oliva

Procedimento

Potete cuocere la zucca intera in forno a temperatura massima per 30 minuti, togliete la buccia e ricavatene la polpa e lasciatela raffreddare. Unite tutti gli ingredienti in una ciotola, amalgamate con cura e iniziate a formare 8 piccole polpette che poi schiaccerete un tantino per farle somigliare il più possibile a dei mini burger. Potete cuocerli in padella con un filo d’olio oppure scegliere il forno a 180 gradi per 15 minuti.

Una ricetta vegetariana che conferirà un tocco in più alla nostra alimentazione settimanale, adatti anche ai più piccini, i burger di zucca sono talmente semplici da preparare che diverranno di sicuro una pietanza frequente.