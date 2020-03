Astrologia | Scopri chi sono i 3 peggiori mariti dello zodiaco

E’ all’altezza dei sogni che hai, è l’uomo perfetto e lo ami sinceramente, ma sarà anche un buon marito? scopri cosa ne pensano gli astri.

Gli astri ci forniscono in anteprima informazioni importanti sui nostri partner. Sono in grado di rivelarci come saremo in qualità di futuri genitori, di madri, di nonne… l’astrologia attribuisce a ciascun segno zodiacale un profilo distintivo, un approccio individuale alla vita nonché punti di forza e di debolezza. In questo articolo scopri come sarà il tuo partner in qualità di marito, o meglio se fa parte dei tre segni zodiacali che sono i peggiori mariti dello zodiaco.

Vuoi sposarlo? scopri se è tra i 3 peggiori mariti dello zodiaco

L’amore non sempre basta per affrontare una vita insieme fatta di obiettivi e responsabilità condivise. “Passa l’amore e arriva il bisogno” recita un famoso detto e non a torto. Il matrimonio, i figli e la convivenza unito ai nostri impegni quotidiani numerosi non facilitano certo le cose.

L’idillio dei mesi iniziali del matrimonio lascia il posto al bisogno di avere accanto un partner non solo premuroso ed innamorato ma anche collaborativo e presente.

Sehai dubbi su che marito sarà affidati alle stelle che possono rivelarti i 3 segni dello zodiaco che spesso sono i mariti peggiori. Scopri se il tuo partner è nella lista!

Ecco gli uomini che non ricoprono esattamente il ruolo di buon marito secondo lo zodiaco:

1/Cancro

il Cancro è un segno zodiacale molto particolare. Sebbene sia tra i segni che sono i migliori genitori dello zodiaco è anche tra i segni che sono i peggiori mariti. La sua attitudine a preservare i legami familiari è molto evidente, conservano i ricordi di famiglia gelosamente per anni e sono genitori meravigliosi e premurosi.

In amore non sono il massimo dell’espressività, poco roantici e premurosi a livello verbale, sebbene all’inizio della relazione si mostrano partner gentili dopo il matrimonio cambiano e faresti meglio a non aspettarti molto da lui.

2/Sagittario

Il Sagittario è un segno impulsivo, dinamico e ottimista. Si innamora perdutamente di persone che riescono a stimolare continuamente la sua sensualità, assetati di avventura avventura e che non hannoproblemi a lasciargli lo spazio di cui ha bisogno per esprimersi.

Il Sagittario è un segno molto preso a realizzare le sue ambizioni personali e questo gli lascia poco tempo da dedicare alla famiglia. Non ama molto la routine e la vita familiare rischia di essere troppo monotona per lui, tanto da indurlo a dedicarsi ad altri interessi come amici, viaggi, progetti interessanti, tutto ciò che valorizza il suo sviluppo personale.

3/Scorpione

Lo Scorpione impiega molto a consolidare una relazione e basa il suo rapporto su fattori quali rispetto e fiducia, indispensabili per una relazione che duri per tutta la vita. Sono persone disponibili e sempre pronte ad aiutare un membro della famiglia bisognoso.

Le persone nate sotto il segno dello Scorpione sono pragmatiche e realistiche. Si preoccupano costantemente di provvedere ai bisogni della propria famiglia ma sono avari di gesti di affetto. Un marito Scorpione farà di tutto per i suoi cari, ma raramente rivelerà al partner i suoi sentimenti più profondi. Aspettati da lui una dolce chiacchierata al chiaro di luna di tanto in tanto che metteranno fine a tutti i tuoi dubbi.

Se il tuo partner fa parte di questa lista non disperare. Prensdi atto delle sue caratteristiche innate e usa queste informazioni a tuo favore, valorizza i suoi punti di forza e argina le sue debolezze per crescere in coppia. Non dimenticate di reinventarvi ogni giorno per incamminarvi insieme verso la felicità. Ricorda che dosando sapientemente amore, pazienza e comprensione puoi trasformare ogni uomo in un marito perfetto nonostante le previsioni degli astri.