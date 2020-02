Stanche dei soliti stuzzichini? I corn dog rappresentano un’alternativa deliziosa anche perché sono pronti davvero in pochi minuti

L’idea dello street food è tipicamente americana, anche se negli ultimi anni è diventato un must anche in Italia. E cosa c’è di più facile, veloce e stuzzicante rispetto ad un bel piatto di corn dog? Una variante ancora più golosa rispetto ai classici hot dog e che possiamo mangiare direttamente dallo stecco dello spiedino.

Sono perfetti per un aperitivo o anche da servire come antipasto. Oppure ancora quando invitate le vostre amiche con dei bambini, perché tutti adorano gli hot dog. Una ricetta semplicissima che richiede anche poco tempo per la preparazione e il servizio.

Il corn dog è un wurstel avvolto da una pastella a base di farina di mais, farina, latte e uova. Il wurstel viene infilato in un bastoncino di legno, perfetto per tenerlo in mano. Se volete rendere la ricetta ancora più ricca, potete avvolgere i wurstel con una fetta di provola o di scamorza affumicata e poi passarlo nella pastella. E poiu accompagnateli con le classiche salse, dalla maionese al ketchup passando per la barbecue.

Corn dog, pronti in pochi minuti

Una volta pronti, i corn dog possono essere congelati già fritti e tirati fuori quando serve per poi essere riscaldati una decina di minuti in forno

Ingredienti (per 4 persone)

8 hot dog

270 g di farina 00

300 g di farina di mais

100 g di zucchero

8 cucchiaini di lievito in polvere

500 ml latte

2 uova

sale

pepe

olio di semi

Preparazione:

Partite infilzano ogni wurstel in un spiedino di legno abbastanza lungo. A parte preparate la pastella. In una ciotola mescolate le due farine, quella di mais e la 00, oltre al lievito in polvere, allo zucchero, al sale e al pepe.

Date una mescolata e poi unite il latte e le uova. Girate bene per evitare grumi fino ad ottenere una pastella liscia. Se dovesse risultare troppo liquida aggiungete uno o due cucchiai di farina 00. Quindi versatela in un bicchiere alto, sarà più facile immergere gli hot dog prima di friggerli.

Cominciate a scaldare l’olio di semi (arachide o mais) in una padella con i bordi alti oppure in un wok e poi immergete gli stecchini con i wurstel nella pastella. Tiratelo fuori eliminando la pastella in eccesso e poi usando delle pinze da cucina immergete il vostro corn dog nell’olio bollente. Tenetelo fino a quando non si forma una crosticina (basteranno 30-40 secondi) e quindi fatelo ruotare per friggerlo uniformemente.

Fate cuocere per 3-4 minuti, o comunque fino a quando non diventa dorato. Poi mettetelo su un piatto rivestito di carta assorbente da cucina e andate avanti con gli altri corn dog. Quando sono pronti, serviteli con le salse.