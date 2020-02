Giulia Montanarini diventa mamma a 44 anni

Giulia Montanarini, un passato da showgirl e tronista di Uomini e Donne, racconta la sua gioia nel diventare finalmente mamma dopo i 40

Giulia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne e letterina di Passaparola, è al settimo cielo. Sì, perché la donna a 44 anni si appresta a diventare mamma per la prima volta. La bella Giulia che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie al programma di Maria De Filippi ha raccontato a Diva e Donna come sia grande la sua voglia di maternità e che sempre avesse avuto il desiderio di avere un figlio.

Un desiderio grandissimo che l’ex tronista aveva provato a realizzare nelle precedenti relazioni con grande determinazione ma senza successo. Ora invece è al quarto mese di di gravidanza e lei e il compagno Gianmaria (medico romano) aspettano una bimba. Giulia spiega come il compagno inizialmente fosse contrario, perché aveva già due figli. Ma Giulia è riuscita a fargli cambiare idea e adesso si vive questa bellissima avventura.