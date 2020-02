Gabriel Garko e Gabriele Rossi hanno rotto: “colpa” di Lorenzo Licitra

Gabriel Garko e Gabriele Rossi non avevano mai parlato apertamente di una relazione, eppure erano inseparabili. Da qualche tempo però qualcosa dev’essersi incrinato e pare che Gabriele oggi si dedichi moltissimo a Lorenzo Licitra.

Discreto fino alla paranoia, Gabriel Garko negli scorsi mesi non aveva mai voluto sbilanciarsi apertamente in merito al rapporto con Gabriele Rossi, il giovane attore quasi omonimo con cui Gabriel aveva condiviso il set.

I due si mostravano spessissimo insieme, sia in viaggio sia mentre si trovavano l’uno in compagnia dell’altro durante una semplice pausa caffè o durante una chiacchierata.

Le molte fotografie avevano generato nel pubblico e nei fan di Garko l’idea che il bell’attore finalmente avesse costruito una relazione duratura.

Non è dato sapere se tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko ci sia mai stata una relazione di tipo sentimentale, quel che è certo però è che i due non si vedono più tanto spesso, dal momento che (pare) nella vita di Gabriele Rossi sia entrato un altro uomo, anche lui molto conosciuto nell’ambito televisivo.

Gabriel Garko “perde” Gabriele Rossi, paparazzato a Milano

Come si sa la vita privata dei personaggi pubblici è tutto, tranne che privata. Lo ha sperimentato sulla sua pelle in queste settimane anche Gabriele Rossi, il quale è stato “beccato” per le strade di Milano in compagnia di un gruppo di amici tra i quali non c’era Gabriel Garko.

Non ci sarebbe nulla di strano fino a questo punto, se non fosse che nel gruppo di persone che erano con Gabriele c’era Lorenzo Licitra, il cantante diventato famoso a seguito della vittoria a X Factor.

A quanto testimonierebbero alcune fotografie, tra Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra non ci sarebbe un semplice rapporto d’amicizia: si tratta forse di una nuova “amicizia speciale” nata a seguito della rottura tra Rossi e Gabriel Garko.

A confermare quelle che avrebbero potuto essere soltanto voci infondate è arrivato anche un altro avvistamento della coppia, che avrebbe partecipato insieme a un evento di beneficenza organizzato al Teatro alla Scala di Milano.

Com’era prevedibile Gabriele e Gabriel Garko non hanno assolutamente commentato i rumors che si sono generati intorno a una loro presunta rottura. Come al solito, infatti, i due si sono trincerati in un silenzio fatto di sorrisi che invitano tacitamente i troppo curiosi a farsi i fatti propri.

Chi è Lorenzo Licitra?

Lorenzo Licitra ha vinto X Factor nel 2017 ma in realtà viene ricordato principalmente per essere l’artista che riuscì all’epoca a scalzare i Moneskin da quello che sembrava il primo posto assoluto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Licitra (@lorenzolicitraofficial) in data: 13 Nov 2019 alle ore 10:04 PST

Ventisette anni, una carriera da cantante lirico alle spalle, Lorenzo Licitra è riuscito a conquistare il pubblico con uno stile pulito ed elegante, ben diverso dagli estremismi estetici e musicali portati sul palcoscenico dai Moneskin.

Tra l’altro Lorenzo ha frequentato i conservatori di Piacenza e di Milano: è probabile che proprio tramite lui Gabriele Rossi sia “approdato” ad un evento esclusivo del Teatro La Scala.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.