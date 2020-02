Patty Pravo chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera, vita privata e esperienza a Sanremo

Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, è una grande cantante di 70 anni. Lei è nata a Venezia il 9 aprile 1948 e ha trascorso la sua infanzia a casa dei nonni paterni, luogo dove passano molti personaggi famosi: dal futuro papa Giovanni XXIII, al soprano Toti Dal Monte, al filosofo Ezra Pound.

Ed è proprio nella dimora dei nonni che Nicoletta inizia a prendere lezioni di pianoforte ed a esibirsi davanti famigliari e amici. Viene mandata in collegio ma è un posto che non le piace infatti scappa per ben tre volte, solo successivamente riesce a convincere la sua famiglia e inizia a frequentare le scuole pubbliche, ottenendo ottimi risultati.

Contemporaneamente, viene iscritta al Conservatorio entrando direttamente al quarto anno: lo lascerà all’ottavo anno in seguito alla morte del nonno. Questa situazione la segnerà molto tanto da spingerla a lasciare Venezia per trasferirsi a Londra. Qualche tempo dopo, tornerà in Italia, a Roma per la precisione, e qui inizierà la sua grande carriera.

Nome: Nicoletta Strambelli

Nome d’arte: Patty Pravo

Soprannome: la ragazza del Piper

Data di nascita: 9 aprile 1948

Età: 70 anni

Segno zodiacale: Arieta

Professione: Cantante

Luogo di nascita: Venezia

Altezza: 168 cm

Peso: 62 Kg

Account social: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter

Sito Web: http://www.pattypravoweb.com/

Patty Pravo: vita privata

Patty Pravo si è sposata quattro volte. La prima volta con un batterista inglese Angus Faggetter, successivamente con lo stilista italiano Franco Baldieri, il terzo marito è stato il chitarrista Jack Johnson e infine, l’ultimo, il batterista Paul Martinez. Lei ha avuto tante relazioni fra cui quella con Riccardo Fogli che per lei abbandonò i Pooh. Da molti anni ormai è single. L’ultima storia che ha avuto, secondo i ben informati, è stata con un uomo molto più giovane di lei. Non ha mai avuto figli.

Ecco alcune curiosità su Patty Pravo. Lei ama mangiare pesce crudo e verdure. È una fumatrice ed una volta ha fumato marijuana in macchina con Jimi Hendrix. Una volta, ospite ai Telegatti, ha discusso con Beppe Grillo e, stando a quanto rivelato dalla cantante, lo avrebbe anche picchiato. Inoltre in un intervista per Vanity Fair ha rivelato di preferire gli uomini stranieri a gli italiani: “Con gli italiani non mi prendo, non li capisco. Mi piacciono gli stranieri giovani, sui 35 anni. Ho bisogno di curiosità, velocità mentale. Biondi, al massimo castani e senza barba né peli, non muscolosi”. Infine in un occasione è fuggita in America dopo che ad un suo concerto, a Lucca, una donna le tirò un posacenere di cristallo rompendole i denti.

Patty Pravo: carriera musicale

Nicoletta Strambelli viene scoperta nel 1966 da Alberigo Crocetta, proprietario della discoteca Piper di Roma, che le chiede di esibirsi al locale durante le serate, guadagnandosi il soprannome “la ragazza del Piper”. Fu in quell’occasione che decide di scegliere come nome d’arte Patty Pravo. Scelse questo nome per due fattori fondamentalmente: Patty era un nome molto in voga in quel periodo mentre Pravo deriva dal termine dantesco “anime prave”, l’unica cantica che le piaceva della Divina Commedia era l’Inferno.

La canzone con cui ottiene molto successo è Ragazzo triste al quale seguono altri grandi capolavori come La bambola, Pazza idea e Pensiero Stupendo. Un altro pezzo diventato un classico della musica è stato E dimmi che non vuoi morire di Vasco Rossi e Gaetano Curreri.

Successivamente negli anni ‘90 Patty Pravo intraprende un viaggio in Cina che sarà fonte di ispirazione per il suo successivo album Ideogramma. Nel 2003 ritira il premio alla carriera e nel 2012 vince il Golden Globe con la canzone Com’è bello far l’amore, colonna sonora del film di Fausto Brizzi. Nel 2016 riceve il premio della critica del Festival di Sanremo con Cieli immensi. Quest’anno sarà la decima volta che parteciperà al Festival di Sanremo.

Nel 2020 fa parte della giuria de Il cantante mascherato, il nuovo programma di Raiuno condotto da Milly Carlucci.

Patty Pravo: a Sanremo con Un po’ come nella vita

Patty Pravo, insieme a Briga, parteciperà al Festival di Sanremo 2019, con il brano ‘Un po’ come nella vita’. Si tratta di un pezzo elegante che porterà la cantante sul palco dell’Ariston per la decima volta. Sulla canzone afferma: “Un po’ come la vita è il suggerimento a prendere la cose dal lato buono del cuore, quello che ci aiuta a trovare quel ‘senso della vita’ che dovrebbe guidare i nostri passi oltre ai muri che ci nascondono gli orizzonti… per essere finalmente in grado di trovare, dentro di noi, quegli spazi “infiniti come il cielo” che ci rendono liberi e protagonisti della nostra vita.”

Qui sotto vi lasciamo il testo del brano:

Un po’ come la vita

Senza più sognare

Di esistenza e di ironia

E scivolare…

E scivolare via

Come dire «ancora un po’»

Andare a cercare

Quella cosa che fa sempre un po’ più male

Ma che porta in un momento

A riconsiderare il vento

E poi gridare a me che non credo

Che il confine è l’unica cosa che non vedo

Tu dove vuoi volare…?

Hai tempo per pensare

Ma intanto dimmi almeno dove il cielo va a finire

Ricorda di giocare

E di portarti altrove

Io resto qui a capire come illuminarmi il cuore

Come illuminarci il cuore

Tu credi di volare

Ma l’illusione della gioia toglie il fiato anche alla notte

Magari prova a immaginare che sul retro della vita

Ci sia un immagine più forte

E non mi basterà il ricordo

Vorrei trovarmi nell’esatta condizione

Di una luce alla stazione

Su un binario abbandonato

Dove il viaggio non è mai iniziato

Per poi gridare a me che non credo

Che l’orizzonte è l’unica cosa che non vedo

Tu dove vuoi volare…?

Hai tempo per pensare

Ma intanto dimmi almeno dove il cielo va a finire

Ricorda di giocare

E di portarti altrove

Io resto qui a capire come illuminarmi il cuore

Come illuminarci il cuore

Ridammi una notte che brilla

Invece di un cielo di corvi

Non ti ricordi

Quando eravamo due corpi

Uniti nel prendere i colpi

Noi sapevamo come illuminarci

Prima di prenderci a calci

Prima di metterci al collo

Pure le croci degli altri

Solo per assomigliarci

E poi gridarmi ancora che non credo

Ma in questo tunnel così buio io non guardo indietro

E la fine è l’unica cosa che non vedo

Tu dove vuoi volare…?

Hai tempo per pensare

Ma intanto dimmi almeno dove il cielo va a finire

Ricorda di giocare

E di portarti altrove

Io resto qui a capire come illuminarmi il cuore

Come illuminarci il cuore

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI